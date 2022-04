La colomba sospesa di nuovo sulle tavole dei bisognosi

Numerosi sono stati i dolci offerti ai più bisognosi grazie alla “Colomba Sospesa

Ancora una volta i comaschi hanno saputo dimostrare la propria generosità con un gesto concreto: quello di donare una colomba a chi è meno fortunato, soprattutto nei momenti difficili in cui viviamo.

Numerosi, infatti, sono stati i dolci offerti ai più bisognosi grazie alla “Colomba Sospesa”, l’iniziativa patrocinata da Confcommercio Como e dalla sua Associazione Provinciale Panificatori e Pasticcieri che ha permesso a molte persone in difficoltà di gustare un prodotto artigianale di alta qualità.

La proposta dei rappresentanti della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina, Dott. Franco Brenna e Avvocato Enzo Pomentale, ha riscosso il proprio successo sia fra i forni, sia fra i cittadini di tutta la provincia.

Per ogni colomba acquistata, dunque, gli acquirenti ne hanno potuta donare una in più, mentre pasticcieri e panificatori hanno contribuito non solo donando altre colombe secondo il proprio buon cuore ma anche mettendo tempo, energie ed esperienza a disposizione della causa benefica.

Il Banco Alimentare della Lombardia, attraverso il programma Siticibo, ha poi ritirato dalle pasticcierie comasche le “colombe sospese” nei giorni prossimi alla Pasqua e le ha consegnate alle persone meno fortunate attraverso la rete di assistenza legata al Mondo della Fragilità Familiare e Sociale.