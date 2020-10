La CdO lancia Piazza Network: il nuovo modo di relazionarsi

Appuntamento online il 13 ottobre per la presentazione del progetto.

Si terrà il 13 ottobre alle ore 18 la presentazione via web (su Zoom) di "Piazza Network", la nuova iniziativa lanciata dalla Compgnia delle Opere per creare nuove relazioni di business, attraverso un evento B2B in programma il 24 e 25 novembre. L’iniziativa è rivolta a tutti, associati e non associati a Cdo.

(Per iscriversi alla serata di presentazione: https://docs.google.com)

Sarà l'occasione di incontrare nuovi clienti, fornitori e partner senza uscire fisicamente dall’azienda. Aprendo le porte del proprio mercato grazie al digitale. Piazza Network, nata dalla consolidata esperienza di Cdo nel B2B, è rivolta a tutte le aziende - professionisti e startup - si svolgerà su piattaforma innovativa digitale il 24 e 25 novembre in tutta Italia dopo una prima fase di pre contatto fra i partecipanti e l'organizzazione di un'agenda di appuntamenti. Proeguirà con tappe sui territori (Piazza Network in tour) in presenza.

Basterà “salire a bordo” dell’intuitiva piattaforma digitale – sono attesi centinaia di imprenditori – appositamente realizzata per creare nuove opportunità, proporre i propri prodotti e servizi e coltivare un numero di relazioni commerciali qualificate che sarebbe impensabile approfondire in soli due giorni di lavoro.

Piazza Network è un nuovo evento promosso dalla Compagnia delle Opere attraverso la collaborazione di otto associazioni locali su tutto il territorio nazionale, da nord a sud: Cdo Lecco Sondrio, Cdo Como, Cdo Piemonte, Cdo Emilia Romagna, Cdo Toscana, Cdo Campania, Cdo Calabria, Cdo Veneto e Cdo Sicilia. Piazza Network risponde a una delle necessità più sentite dagli imprenditori in questi mesi così carichi di complessità: coniugare la tradizionale attività commerciale, che resta imprescindibile in quasi tutti i settori, con un nuovo modo di relazionarsi per sviluppare l’impresa, grazie agli strumenti digitali.

Nei giorni dell’emergenza, la Cdo ha attivato centinaia di momenti “digitali” di incontro, sperimentando nuovi format per formarsi, dialogare e orientarsi nella difficile situazione seguita al lockdown. Con la progressiva ripresa delle attività, questa esperienza è proseguita con la ricerca di nuovi strumenti in grado di aiutare le imprese a tornare a crescere in modo sostenibile, di cui Piazza Network è uno dei risultati più significativi.



Piattaforma Digitale

Ma che cosa si potrà fare a Piazza Network? Questa semplice e intuitiva piattaforma digitale offre ai partecipanti la possibilità di vivere l’esperienza degli incontri con altri imprenditori e professionisti come se si fosse in presenza, anche se si è fisicamente nella propria azienda. Dopo aver “allestito” il proprio stand, si potranno visitare le postazioni degli altri partecipanti presenti nell’Area Espositori e contattare ciascuno di loro in tempo reale per un meeting one-to-one in videocall (Area Meeting-Room). L’altra grande area tutta da frequentare è quella dei Tavoli Tematici e Workshop di cui il programma della due giorni è ricco. Il tutto accade in pochi clic, senza alcun tipo di difficoltà operativa.