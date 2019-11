La Carovana del sorriso onlus festeggia 10 anni

Alla compianta Rossana verrà dedicato un Progetto per sostenere l’istruzione di oltre 80 bambini in una scuola Masai.

La festa si è svolta sabato 23 novembre, in un clima di grande amicizia e riflessione, nella cornice del Salottone alla presenza di tantissimi amici, benefattori e amministratori del territorio e della regione, tra questi Il Presidente Fermi, il Presidente della provincia di Lecco Cluaudio Usuelli, il consigliere Privinciale Mattia Micheli, il Presidente della Comunità Montana Fabio Canepari, i Sindaci Barzio , Airuno, Perledo e tanti consiglieri e amministratori di Lecco, Moggio, Ello e Airuno, tutti stretti intorno ai volontari del sodalizio nato a Lecco 10 anni fa.

La serata si è aperta con il ricordo pieno di commozione di un associata del neo gruppo Sardegna, Rossana Pulina, recentemente scomparsa. Il Presidente e Fondatore Beppe Mambretti si è rivolto metaforicamente a quest 'ultima " ... eri così entusiasta del progetto al punto che ci siamo sentiti in dovere di aprire nella terra dei 4 mori un gruppo di carovana....ora dal cielo fai la tua parte e proteggici perché sei quell' angelo custode in più.... ''.

Alla compianta Rossana verrà dedicato un Progetto per sostenere l’istruzione di oltre 80 bambini in una scuola Masai. Non è mancato il collegamento video con i bimbi della Tanzania che ha riportato il sorriso in sala e la voglia di continuare anche nel nome di chi non c'è piu. Il saluto del Presidente Fermi '' siete un gruppo che guarda oltre gli ostacoli, la Lombardia è fiera di voi '' che ha rivolto parole di stima all'amico Beppe Mambretti.

Quest'ultimo, premiato dai suoi volontari con una targa, ha voluto ringraziare la sua Famiglia per permettergli di sacrificare tempo a favore dell'associazione, e rivolgendosi ai volontari, ha ricordato che il riconoscimento di quella Targa non è personale, bensì, va a tutti coloro che hanno segnato un pezzo di Storia associativa. Non è mancata un po’ di autocritica '' il mio è un brutto carattere ne sono consapevole e se qualcuno ha lasciato questo cammino per mio errore colgo questa occasione per chiedere scusa''. Dieci anni di Solidarietà testimoniati da fatti concreti, è infatti di pochi giorni orsono il completamento del Carovana Charity Village a Mabilloni in Tanzania con un Chiesa dedicata a San Francesco patrono d'Italia.

Carovana non si ferma, c'è di fatto da migliorare il sistema idraulico della Casa degli Angeli e costruire un dormitorio maschile oltre che l’impegno a favore della Pre Scuola sopracitata in cui 80 bimbi riceveranno un pasto e avranno 2 maestre a disposizione. Durante la serata sono stati consegnati attestati di apprezzamento a numerosi enti e privati vicini costantemente al sodalizio.

La cena è stata preparata da Lucia Chiarappa responsabile dei corsi di cucina di carovana coadiuvata da Paolo Sesana (Limone) chef del Ristorante il Giardino di Lecco. L'appuntamento è ai mercatini di carovana organizzati per il 1 dicembre a a Novate Mezzola, il 7 e 8 dicembre nella Hall dell'ospedale Manzoni di Lecco e il 22 dicembre ad Airuno