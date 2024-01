La banda Santa Cecilia di Barzio saluta il nuovo anno con "Capodanno al cinema"

Lunedì sera 1° Gennaio concerto con musiche e video di colonne sonore dei più grandi musicisti

Il Corpo musicale di Barzio, ancora una volta, non ha deluso le aspettative offrendo al proprio pubblico, presente numeroso in sala, un concerto di Capodanno indimenticabile. Lunedì sera, 1° Gennaio, sotto la direzione del maestro Iose Ratti, la banda di Barzio ha offerto un viaggio nel mondo del cinema con musiche e video di colonne sonore scritte e interpretate dai più grandi musicisti per film conosciuti da ogni generazione come: I Magnifici Sette, La Pantera Rosa, La Maschera di Zorro, Robin Hood, Unchained Melody, Pronfondo Rosso, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, Pearl Harbor, Grease, Cats

<Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, l’augurio che ci facciamo è che sia un anno pieno di musica, di arte, di passione, di successi piccoli o grandi che siano… per tutti voi, per tutti noi! Ma soprattutto anche un anno di pace! – il presidente Mario Tagliaferri, ha anche aggiunto che nell’era dei social e del digitale la musica vissuta in presenza sa regalare ancora forte emozioni e trasmettere sensazioni uniche, chiudendo il concerto ha voluto inoltre ringraziare tutti quanti hanno partecipato, in particolare il Sindaco di Barzio e i vari rappresentati ecclesiastici presenti in sala - Un pensiero riconoscente va anche a La Design e B Sound che hanno curato la parte grafica e le luci/audio dello spettacolo, a Onda Viaggi che ha permesso di offrire il servizio bus gratuito, la ditta Vallini e Castagna oltre all’Azienda Agricola Plati Graziano per l'allestimento del palco, a Simone Pozzoni per il supporto tecnico alla messa in diretta sui canali social del concerto e a Marco Ganassa per le fotografie. Un ringraziamento particolare al Consiglio Regionale della Lombardia per la concessione del patrocinio>