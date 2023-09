La 50^ Camminata Manzoniana presentata a Palazzo Pirelli

Si tratta della 50^ edizione dell’iniziativa, che cade a 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.

Nella sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, a Milano, è stata presentata la Camminata Manzoniana 2023, percorso sulle tracce dei Promessi Sposi in programma per domenica 1 ottobre con partenza dalle 8:30 nella piazza del Centro Commerciale Meridiana di Lecco. Si tratta della 50^ edizione dell’iniziativa, che cade a 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.

A fare gli onori di casa, è stato il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che ha presentato l’iniziativa: “La Camminata Manzoniana è un momento di aggregazione e cultura, sostenibile e per tutti, che serve sia alla città di Lecco che al territorio regionale. Regione Lombardia contribuisce alla realizzazione dell’evento non solo con il patrocinio ma anche con un sostegno economico”. Oltre a Regione Lombardia, sono presenti come partner Comune di Lecco, Provincia di Lecco, Camera di Commercio

Como Lecco, Telethon, Ltm e Lago di Como. “Domenica chiuderemo in bellezza un anno manzoniano che ha visto protagonista la città di Manzoni”, ha terminato Zamperini, che ha accolto la delegazione lecchese, arrivata al Pirellone con il pullman di LineeLecco dedicato al Griso dei Promessi Sposi.

L’organizzazione è affidata anche in questa occasione a Lecchese Turismo Manifestazioni, presente con Alfredo Polvara: “La Camminata unisce lecchesi e turisti in arrivo da tutta regione che visiteranno tutti i luoghi manzoniani della città. C’è ancora la possibilità di iscriversi online e ai gazebo di Ltm, con un tetto massimo fissato a 3500 partecipanti”.

Sono previsti tre percorsi diversi, da 20, 11 e 5,5km, che ogni partecipante potrà scegliere in base al proprio livello di allenamento. L’scrizione (10€ per gli adulti e 6€ per i bambini fino ai 10 anni) comprende un ricco pacco gara con snack e bevande. È possibile iscriversi su www.ltmlecco.it, via mail all’indirizzo camminatamanzoniana@ltmlecco.it, nei punti fisici di via Tito Speri 4 e del Centro Commerciale Meridiana, o al gazebo di piazza Garibaldi previsto per la giornata di sabato.

Il ricavato dell’iniziativa andrà a Telethon, per finanziare la ricerca su oltre settemila malattie rare. “La camminata sposa bene il tema dello sport, della salute e della solidarietà -ha commentato il coordinatore di Telethon Lecco, Cavalier Renato Milani. “Ci saranno oltre cento volontari su tutto il percorso, oltre alle compagnie teatrali che animeranno i 12 quadri manzoniani: uno sforzo organizzativo enorme”.

A impreziosire la Camminata saranno gli attori del FiloTeatro di Lecco, che metteranno in scena alcuni episodi tratti dai Promessi Sposi, con la collaborazione di Compagnia del Domani, Compagnia teatrale Gop, Architetti delle Parole e Casa sul Pozzo. Presenti alla partenza e all’arrivo anche le imbarcazioni tipiche del Gruppo Manzoniano Lucie, con i punti foto allestiti da Fotolibera di Merate.

Durante la conferenza stampa hanno preso la parola anche le istituzioni, a partire da Simona Piazza, assessore alla Cultura e vicesindaco di Lecco: “È un anno importante per Lecco e per Regione Lombardia, che celebrano 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. In occasione di questo fitto calendario di eventi abbiamo fatto un passo in più, mettendo insieme realtà diverse che si sono occupate di Don Lisander secondo diverse modalità e chiudendo con il Festival della Lingua italiana e la volontà di riattualizzare Manzoni. Villa Manzoni chiuderà alla fine dell’anno per un importante lavoro di restauro, con il museo manzoniano che verrà riallestito e che vedrà valorizzato lo studio della nostra lingua”.

Piazza ha poi donato al presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, e all’ assessore alla Cultura, Francesca Caruso, un poster creato nell’ambito del Festival Treccani e dedicato alla Lombardia. “Manzoni è un patrimonio internazionale inestimabile”, ha dichiarato Romani. “La giunta regionale con un contributo economico ha permesso di realizzare in modo agile l’iniziativa, che abbiamo il dovere di promuovere per tutti i valori positivi in gioco”. Anche Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, ha evidenziato come “la Camminata Manzoniana sia un esempio vincente di come raccontare e vivere il territorio”.

Alessia Conti, pallavolista della Orocash Picco Lecco, ha poi donato a ciascuno dei presenti una maglietta personalizzata della Camminata. “Sono felice di essere stata scelta come testimonial di questa iniziativa. Con la mia squadra porteremo in tutta Italia i personaggi del Manzoni, presenti sulle maglie di chi ha il ruolo di libero: un modo di accostare sport e cultura per avvicinare i giovani alla letteratura”.