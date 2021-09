l Comune di Lecco protagonista al Festival dell’Economia Civile

Una tre giorni di workshop basata sul confronto, per fare rete e costruire insieme il cambiamento, a partire dalle comunità: questo il Festival dell’Economia Civile, svoltosi in Toscana, a Campi Bisenzio, nel weekend appena terminato.

Una tre giorni di workshop basata sul confronto, per fare rete e costruire insieme il cambiamento, a partire dalle comunità: questo il Festival dell’Economia Civile, svoltosi in Toscana, a Campi Bisenzio, nel weekend appena terminato.

L'economia civile propone un modello di sviluppo inclusivo, partecipato e sostenibile, che rimette il bene comune e la persona al centro, avendo come obiettivo il benessere sostenibile delle comunità ed è proprio nell'ambito della tavola rotonda intitolata "I distretti di Economia Civile: strumenti di resilienza per le comunità" che è stata portata l'esperienza del Comune di Lecco e del suo Distretto, istituito nel 2019 per ingaggiare i soggetti aderenti a considerare l’impegno ambientale come un obiettivo condiviso, da tenere in equilibrio con gli obiettivi di carattere sociale ed economico ad esso connessi e costruire il futuro della città secondo una logica di sostenibilità trasversale.

"Un momento di confronto importante, nell'ambito del quale Lecco è stata chiamata a parlare di un modello già preso ad esempio dal Comune di Lucca - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi. A partire dagli impegni assunti con la sottoscrizione del PAESC, Lecco è impegnata sul fronte della sostenibilità con la messa in atto di azioni e la promozione di buone pratiche. Nell'ambito della tre giorni è infine nata la proposta di istituire il forum nazionale della rete dei distretti di Economia Civile, al quale parteciperà anche Lecco".