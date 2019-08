Isis: il destino di foreign fighters e jihadisti lecchesi

Espulsioni per gli arrestati nel 2016, destino incerto per chi è andato a combattere in Siria.

L'espulsione di Salma Bencharki e la cittadinanza di Abderrahim Moutaharrik, arrestati a Lecco e poi condannati in via definitiva per terrorismo internazionale, sono solo l'ultimo atto dell'indagine portata avanti dalla Polizia di Stato di Lecco sulle infiltrazioni jihadiste nel territorio lecchese.

Moutaharrik

“Tutto è iniziato – spiega Domenico Nera, dirigente della Digos di Lecco - dall'allontanamento di Valbona Berisha, la donna di origine albanese che a fine 2014 partì per la Siria con il figlio Alvin di 6 anni per unirsi all'Isis, abbandonando il marito Afrim e altre due figlie. L'indagine riguardava l'esistenza di centrali di arruolamento in Lombardia, centrali che abbiamo scoperto essere di tipo informatico".



Infatti Abderrahim Moutaharrik è stato trovato in possesso di più di 500 giga con 2000 video e 68mila foto che facevano riferimento al Califfato Nero, compresi filmati di propaganda e immagini di esecuzioni che venivano mostrati anche al figlio più grande.

Se di Valbona si sono perdute le tracce, con le ultime informazioni che riferiscono della sua morta, mentre il figlioletto si troverebbe in un campo profughi controllato dall'esercito siriano, Abderrahim Moutaharrik e Salma Bencharki sono stati fermati prima che potessero colpire in Italia o andare a combattere in Siria.

Mohamed Koraichi

“La loro prima idea era quella di diventare foreign fighters, tanto che stavano raccogliendo i soldi per il viaggio e attendevano l'atto di arruolamento nel Califfato. Ma i problemi al confine con la Siria, per la presenza dei russi, hanno fatto sì che cambiasse la strategia dell'Isis, con la richiesta indirizzata da un Califfo Nero a Moutaharrik di colpire in Vaticano, proprio nella settimana santa del 2016”.

La Digos è così intervenuta arrestando la coppia lecchese, mentre a Verbania e a Varese sono stati fermati anche Wafa Koraichi e Abderrahmane Khachia, ritenuti il collegamento di Moutaharrik e Salma con il Califfato.

Wafa Koraichi è infatti sorella di quel Mohamed Koraichi che insieme alla moglie Alice Brignoli aveva lasciato Bulciago con i tre figli per unirsi al Califfato.

Secondo quanto ricostruito dall Digos, Wafa ha messo in contatto il fratello, che si trovava in Siria, con l'amico di infanzia Abderrahim Moutaharrik. Lo stesso Mohamed inviava al “Pugile dell'Isis” le foglie dei tre figlioletti in atteggiamenti militari e con simboli dell'Isis e del più grande con il fucile in mano.

Koraichi avrebbe anche sposato una donna olandese, anch'essa foreign figheters, rimasta vedova, diventando padre putativo del figlioletto di essa. Di lui, di Alice Brignoli – sucui pende un mandato di custodia cautelare - e dei quattro bambini non c'è più traccia.

Mohamed Koraichi insieme al figlio maggiore, fucile in mano

Come detto, Salma Bencharki è appena stata espulsa: “Era – continua Domenico Nera – in accordo totale con il marito: è stata lei a trovare la strada più breve per essere arruolata nell'Isis attraverso Wafa Koraichi”.

Per Moutaharrik l'espulsione scatterà una volta che la pena, il cui termine è fissato per il 27 aprile 2022, sarà totalmente scontata. Per quanto riguarda la revoca della cittadianza italiana, appena firmata dal presidente Mattarella, Moutaharrik ha 60 giorni di tempo per ricorrere al Tar del Lazio.

Anche Wafa Koraichi sarà espulsa a fine pena, fissata per il 27 agosto 2019. Uguale destino toccherà a Abderrahmane Khachia che però deve ancora scontare due anni.