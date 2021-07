Milano, “Io sono Giorgia” la biografia della leader di Fratelli d’Italia

Lunedì 5 Luglio, a Palazzo Reale, Giorgia Meloni ha presentato il libro "Io sono Giorgia"

“Io sono Giorgia” biografia di una donna capace, entrata in politica molto giovane, fonda il partito Fratelli d’Italia, che oggi, nei sondaggi risulta essere il primo partito a livello nazionale.

“Giorgia è un personaggio politico preparato che attraverso un cammino difficile è riuscita a primeggiare in un campo strettamente maschile, quello della polticia”. Questo il ritratto del direttore Vittorio Feltri, oggi lunedì 5 Luglio, sul palco insieme a Giorgia Meloni a Palazzo Reale a Milano per presentare il libro “Io sono Giorgia”.

Il libro è un autobiografia della leader del partito Fratelli d’Italia. L’autrice si racconta cercando di farsi conoscere da chi la segue e non. E’ la storia di una persona che nella vita ha fatto molta fatica, così come chiunque di noi. “Un’opera scritta sia con il cuore che con la testa”, aggiunge il direttore Vittorio Feltri, tocca fatti salienti di vita dell’autrice dall’infanzia, agli studi, ai primi lavoretti e all’entrata in politica.

L’autrice utilizza un linguaggio semplice, scorrevole, chiaro. Giorgia Meloni nel corso della presentazione del suo libro ha toccato diversi temi come la famiglia, la religione, l’economia globale, la legge Zan, l’immigrazione, l’Europa e il caso Fiat-Stellantis, seguita in modo attento dalla folta platea convenuta alla presentazione.

L’incontro è terminato con l’annuncio di Giorgia Meloni, che Vittorio Feltri sarà capolista alle comunali di Milano per Fratelli d’Italia.