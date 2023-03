Interventi di tutela e risanamento del lago di Montorfano

Il Parco Regionale della Valle del Lambro, in qualità di ente gestore della Riserva naturale – ZSC Lago di Montorfano, ha ottenuto da Regione Lombardia, …

Il presidente del Parco regionale della Valle del Lambro Marco Ciceri rende nota quanto segue.

Il Parco Regionale della Valle del Lambro, in qualità di ente gestore della Riserva naturale – ZSC Lago di Montorfano, ha ottenuto da Regione Lombardia, con DGR n. XI/5099 del 26/07/2021, un importante finanziamento per l’attuazione di specifiche azioni aventi come obiettivo il miglioramento qualitativo delle acque e la conservazione dell’intero ecosistema lacustre.

In stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, e in accordo con ARPA Lombardia, U.O. Centro Regionale Laghi e Monitoraggi Acque Superficiali, sono state definite specifiche linee d’intervento che consentiranno inoltre l’attuazione di specifiche azioni di gestione previste dal Piano di Gestione della Riserva - Sito Natura 2000, ovvero: AZIONE 3 Conservazione dell’habitat 7210*, AZIONE 7 Conservazione degli habitat presenti nello specchio lacustre e AZIONE 8 Contenimento della formazione a cannuccia di palude.

Le azioni di progetto, tra loro sinergiche, prevedono:

- la riduzione dei carichi interni di nutrienti mediante la gestione della biomassa vegetale ovvero lo sfalcio del canneto e l’allontanamento della biomassa sfalciata (Azione 8 del Piano di Gestione). Sono previsti due interventi di sfalcio, il primo entro la fine di marzo 2023, che è stato realizzato, e il secondo nel periodo tardo autunnale/invernale 2023;

- il ripristino delle macrofite sommerse, a sostegno e implementazione della comunità estremamente semplificata che attualmente caratterizza il lago (Azione 7 del Piano di gestione). L’intervento sarà attuato in stretta collaborazione con ARPA Lombardia e si svolgerà nel periodo vegetativo (primavera 2023);

- la realizzazione di fasce tampone - ecosistemi biofiltro per le acque di ruscellamento in arrivo a lago che punterà alla valorizzazione ed al sostegno dell’habitat 7210* (Azione 3 del Piano di gestione). I lavori sono previsti nel periodo primaverile 2023.

Il cronoprogramma degli interventi è stato redatto nel rispetto delle esigenze ecologiche di habitat e specie e condiviso con Regione Lombardia, finanziatrice del progetto e con Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra.

Per l’intera durata del progetto, inoltre, lo stato qualitativo delle acque del lago sarà costantemente monitorato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. In particolare, il controllo chimico delle acque sarà volto alla comprensione delle dinamiche dei nutrienti con specifica attenzione ai diversi composti dell’azoto, permettendo così di calibrare gli interventi previsti.

Inoltre, nelle prossime settimane sono previsti:

- interventi di sfalcio, miglioramento e messa insicurezza dei sentieri e di sfalcio e manutenzione delle aree verdi e pulizia delle infestanti presenti sul letto e sponde delle rogge;

- i lavori di rifacimento di uno dei pontili;

- i lavori di ristrutturazione della sede della Riserva.