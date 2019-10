International Solid Waste Association in visita all’impianto di compostaggio di Annone

La visita ha visto la partecipazione di operatori del settore del riciclo e del recupero del rifiuto organico provenienti da tutto il mondo: Cina, Australia, Finlandia, Norvegia Germania e Italia.

L’impianto di compostaggio di SILEA SpA ad Annone Brianza è stato una delle tappe dell’ISWA Study Tour, un tour itinerante svoltosi nei giorni scorsi attraverso le regioni della Lombardia e del Veneto organizzato da ISWA (International Solid Waste Association), in collaborazione con il CIC Consorzio Italiano Compostatori), ECN (European Compost Network) ATIA-ISWA ed ECOMONDO.

Rivolto a gestori di impianti esteri di rifiuti urbani e figure professionali analoghe, il tour, guidato dal Direttore CIC Massimo Centemero, ha visto la partecipazione di operatori del settore del riciclo e del recupero del rifiuto organico provenienti da tutto il mondo: Cina, Australia, Finlandia, Norvegia Germania e Italia.

Sotto la guida di tecnici esperti, il percorso formativo si è articolato secondo un’alternanza di nozioni teoriche, workshop e visite dirette ai siti, toccando argomenti che spaziano dalla raccolta differenziata, al compostaggio e digestione anaerobica fino alle bio-raffinerie, produzione di bio-metano da biogas, plastiche compostabili ed economia circolare.

In mattinata la delegazione, dopo aver effettuato un sopralluogo con gli operatori di SILEA per osservare le modalità di raccolta dell’umido in realtà diverse sul territorio, è stata accolta presso la sede di Valmadrera per una presentazione della Società dal direttore generale Marco Peverelli e dal Consigliere Alessandro Ghioni, presente il Sindaco di Lecco e presidente dell’Assemblea Virginio Brivio. Nel pomeriggio la delegazione è stata accompagnata alla visita all’impianto di compostaggio di Annone, dove erano presenti anche il Sindaco di Annone Patrizio Sidoti e il Sindaco di Ello Virginio Colombo, vicepresidente del Comitato ristretto di SILEA.