Insetti alieni, quasi 90 mila controlli su merci importate

Nel 2022 il Servizio Fitosanitario regionale ha effettuato quasi 9000 controlli sulle merci importate, tra cui frutta, verdura, sementi e fiori, oltre che sui bagagli di passeggeri provenienti dall’estero, per prevenire l’ingresso in Lombardia e in Italia di organismi nocivi “da quarantena” potenzialmente dannosi per le piante e che creano un rilevante impatto ambientale, economico e sociale.