Innovamusei premiati tre musei in provincia di Lecco

Aggiudicati i premi a 16 progetti vincitori del bando e consegna targa a 10 musei regionali

Premiazione dei 16 progetti vincitori del bando regionale 'InnovaMusei' per complessivi 2.100.000 euro e presentazione dei 10 nuovi musei riconosciuti da Regione Lombardia dal 2020 al 2022 che entrano a far parte della rete museale regionale.

Questi i due momenti principali dell'evento 'InnovaLo! Musei ed ecomusei lombardi tra qualità e innovazione' che si è svolto giovedì 17 Novembre, a Palazzo Lombardia.

"I 16 progetti vincitori del bando regionale - ha dichiarato l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - InnovaMusei si caratterizzano per l'alto contenuto tecnologico e la possibilità di fruire in modo innovativo le strutture museali. Progetti che hanno dato vita a nuove opportunità occupazionali nei luoghi e negli istituti della cultura distribuiti sui territori. Un momento di incontro, quello odierno, che ho voluto fortemente per fare squadra e stimolare un confronto con i musei riconosciuti da Regione Lombardia e altre realtà culturali del territorio, con il coinvolgimento delle Imprese Culturali e Creative (ICC)".

"In questi anni di crisi - ha aggiunto Galli - abbiamo sostenuto e valorizzato le istituzioni museali ed ecomuseali riconosciute dalla Regione e le ICC, che rappresentano una realtà significativa. Una ICC su tre è nella nostra Regione. Si tratta di realtà giovani e dinamiche, proiettate verso il futuro. Lo abbiamo fatto con bandi specifici investendo nelle innovazioni tecnologiche. La sinergia tra pubblico e privato è risultata molto determinante".

La misura è stata sostenuta da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory.

Lecco:

Civico Museo della Seta "Abegg" - Garlate (LC); Museo delle Grigne - Esino Lario (LC); Casa Museo Villa Monastero - Varenna (LC)