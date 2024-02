Inaugurazione sede di Progetto Valmadrera e presentazione del candidato Sindaco

Venerdì 2 febbraio alle ore 18 è stata inaugurata la sede di Progetto Valmadrera in via Roma 42

Progetto Valmadrera comunica che il giorno venerdì 2 febbraio alle ore 18 è stata inaugurata la sede di Progetto Valmadrera in via Roma 42. Alla presenza del sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri, componenti del Direttivo di PV e alcuni sindaci del territorio è avvenuta l'inaugurazione della sede col tradizionale taglio del nastro.

Il sindaco Antonio Rusconi vista la presenza dei sindaci di Civate, Pescate, Lecco, Oliveto Lario, Galbiate, Malgrate e Garlate ha ringraziato per il lavoro svolto con questi primi cittadini, con i quali ha ottenuto importanti risultati, frutto di grande collaborazione e stima. Con l'inaugurazione di questa sede afferma il sindaco possiamo dire di essere pronti per le elezioni di giugno.

Piera Crippa, coordinatore di Progetto Valmadrera, introduce l'incontro affermando l'importanza di avere una propria sede in centro Valmadrera come luogo di incontro tra amministratori e cittadini. La sera sarà aperta due volte la settimana, in modo che i rappresentanti dell'amministrazione, il sindaco, i componenti di PV possano esprimersi su questioni legate al territorio. Chi desidera è libero di entrare, proporre, fare critiche e dare consigli per migliorare la città. Questo può essere un modo per avere nuovi spunti per il programma elettorale.

Piera Crippa a questo punto dà l'annuncio ufficiale del candidato sindaco di Progetto Valmadrera, presentando la persona di Colombo Cesare. Piera racconta di conoscere il candidato sindaco dal lontano 1985, quando entrambi provenienti dal rione Castello di Lecco sono venuti con le rispettive famiglie ad abitare a Valmadrera. Cresciuti insieme nella realtà oratoriana, ha sempre avuto grande stima e ammirazione, avendo la comune passione di svolgere attività nel sociale.

Ora come coordinatore di PV ha molto apprezzato la serietà e capacità nell'inserirsi nella politica come servizio ai cittadini.

ll Sindaco ringrazia PV per la fiducia data 5 anni fa di avere avuto questo mandato. Ricorda come è nato PV da un' idea di coinvolgere le associazioni, per credere e realizzare buone cose per i cittadini ,al di là di uno schieramento di partito. Quindi PV era ed è rimasta una lista civica. Si può far parte di PV perché si crede nel suo programma, non per partito. Ci può essere una preferenza di partito, di uno o più candidati, ma non è vincolante.

Ringrazia la giunta e gli assessori per il lodevole lavoro svolto; l'essere riusciti a non aumentare tasse e a realizzare molti progetti è stato un buon traguardo. Non si candida, perché afferma di poter servire la comunità in vari modi, rimanendo comunque a disposizione per la lista del candidato sindaco.

Lo stesso sindaco ritiene meritevole il lavoro svolto da Cesare Colombo, prima come coordinatore di PV, poi come assessore con delega all'Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile ed Ecologia.

Si presenta Colombo Cesare, che ringrazia innanzitutto il sindaco per l' incarico che ha svolto per far crescere una squadra nuova.

Ringrazia per l'ottimo lavoro di un gruppo unito, in particolare la coordinatrice Piera Crippa. Esprime gratitudine ai sindaci, perché nel territorio conta fare rete, ringrazia la famiglia per affiancarlo con pazienza . Di professione ingegnere informatico ha una vita lavorativa nell' ambito dell' innovazione digitale. Fondamentale al di là della professione è stato l' impegno nella pastorale giovanile e familiare, con vari incarichi nella parrocchia. In seguito ha scoperto di avere interesse per la politica come servizio alla comunità. Perché si candida: essenzialmente per svolgere un percorso di servizio alla comunità di Valmadrera.

La comunità di Valmadrera ha dato tanto a lui in questi anni, da qui il desiderio di restituire il bene che ha ricevuto, utilizzando le sue conoscenze, competenze, ma soprattutto dando un servizio. Riconosce il grande lavoro svolto dal sindaco uscente, che ha messo tanti semi per la comunità. dagli alloggi per anziani all' asilo nido, dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione del territorio, anche attraverso il turismo, notevolmente cresciuto in questi anni.

Colombo sostiene che come Progetto Valmadrera siamo pronti come lista civica e ringrazia il lavoro già attuato da Progetto Giovani per coinvolgere la gioventù di Valmadrera.

Sono 3 i suoi punti cardine: umiltà, coraggio di ascoltare e competenze.

Infine intervengono i sindaci presenti ad augurare buon lavoro al candidato: dal sindaco di Lecco che ha lavorato in oratorio con Colombo e conosce i suoi valori , al sindaco di Galbiate che sostiene l'importanza di andare oltre i conflitti tra destra e sinistra, perché ciò che conta è lo spirito di servizio; al Sindaco di Oliveto Lario che ritiene importante i rapporti con le persone, perché nel far politica bisogna servire tutti al di là dei partiti, al sindaco di Malgrate che fa presente che il nostro far politica è lavoro per il bene comune , non tanto per un partito.

L'importante è essere preparati e avere dei valori, questa è l'opinione comune.

Conclude il Sindaco di Pescate che oltre ad augurare un buon inizio al candidato ringrazia il sindaco Rusconi per la capacità di aver gestito un comune grande con molte complessità.