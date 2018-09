Inaugurato a La Nostra Famiglia servizio accoglienza per 40 bambini con disturbi complessi

A La Nostra Famiglia di Bosisio Parini inaugurato venerdì 21 settembre un nuovo servizio per l’accoglienza di 40 bambini con disturbi complessi. Presenti numerose autorità del territorio.

È la dott.ssa Maria Nobile a illustrare venerdì mattina 21 settembre nell’Auditorium del 6° Padiglione de “La Nostra Famiglia” Bosisio Parini, davanti a una presenza qualificata di numerose persone in rappresentanza di istituzioni radicate nel nostro territorio oppure operanti nel settore socio sanitario, dopo la presentazione del Bilancio di Missione 2017, il nuovo Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori (SRTRM) all’interno dell’area di psicopatologia di cui è responsabile il dott. Massimo Molteni.

Di recente la Regione Lombardia ha deliberato perché venisse costituita una nova offerta del Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo a media intensità per minori, riqualificando tutte le strutture che prima si fondavano su una legislazione sostanzialmente adatta per persone anziane, quindi diventava difficoltoso intervenire nei confronti dei bisogni minorili.

Il servizio si rivolge a bambini e adolescenti tra i 5 e 17 anni con disturbi da neuro sviluppo e disabilità complesse: area motoria, formativa e funzionale della persona; della comunicazione, del comportamento e con grave compromissione del funzionamento personale e sociale. Ciò significa che siamo in presenza anche della difficoltà sociale e familiare, per cui i genitori non riescono ad offrire a questi bambini, ragazzi o adolescenti, un aiuto adeguato, non è possibile un intervento riabilitativo integrato in un contesto domestico.

I bambini accolti non sono depositati in un’area di parcheggio, spiega la dottoressa, «ma tutti devono avere alle spalle una progettualità di reinserimento, cioè una acquisizione di abilità, un intervento a livello sociale per risolvere la problematiche presenti sul territorio e poi un reinserimento nel loro territorio; e questo avviene attraverso una equipe multiprofessionale, coinvolgendo medici, psicologi, educatori, infermieri e assistenti sociali, proprio per creare questo prezioso lavoro anche all’esterno di questa struttura, affiche si possa poi accogliere un ragazzo con una parte delle sue disabilità, che possono essere migliorate in un ambiente che permetta poi la prosecuzione di questo percorso».

La struttura è distinta in tre unità da 12/14 ragazzi per un totale di 40 ragazzi. Sono previsti spazi adeguati al gioco. Dispone di diverse tipologie di stanze: il numero di letti varia proprio per essere in più vicino possibile ai ragazzi. Sono previste aree per il gioco, spazi attrezzati per i laboratori come la cucina per consentire una serie di percorsi: fondamentalmente percorsi di carattere abilitativo, quando non è presente l’abilità, oppure riabilitativi. La finalità da perseguire è l’autonomia personale, ma anche di carattere domestico, o semplicemente imparare a muoversi sui mezzi pubblici, fare la spesa, cogliere il valore del denaro.

Una parte sarà riservata alla stimolazione del potenziamento cognitivo, mentre una parte sarà correlata con la tecnologia per imparare ad approcciare il web.

Si pensa a un sito internet dove i ragazzi potranno postare le loro attività sotto la guida di un adulto, di coinvolgere la polizia postale per conoscere le insidie del web. Si pensa ad attività occupazionali come il giardinaggio, la coltivazione dell’orto, un autolavaggio, ma anche di carattere ludico, vale a dire calcio, nuoto, inserendosi nelle associazioni esistenti o che collaborano con l’istituto a livello nazionale e internazionale.

«Mi permetto di aggiungere una piccola nota: tutte le attività saranno standardizzate con degli indicatori, che ci permetteranno non solo di fare delle cose belle, da guardare, ma verificare anche come stanno funzionando e consentirci di aggiustare il tiro. Riuscire ad avere degli indicatori per monitorare come vanno le cose è un modo un po’ diverso di lavorare per gli operatori e per i ragazzi. Penso proprio che ci aiuterà a sviluppare nuove tipologie di intervento», puntualizza la relatrice.

Nota conclusiva della dottoressa Nobile: «Grazie a tutti gli operatori coinvolti: dott. Massimo Molteni, Francesca Pedretti, l’Ing. Rivolta, agli psicologi che ci hanno aiutato tantissimo, al responsabile del servizio infermieristico che ci è stato vicino. Un grazio speciale a Laura Frigerio, perché se non ci fosse stata lei in questo momento ad aiutarci anche nella cura delle piccole cose, ci saremmo sicuramente persi. E un grazie a tutte le persone che hanno reso possibile la creazione di questo nuovo reparto».

Passaggio quindi al 4° Padiglione per l’inaugurazione del SRTRM dove si respira aria di festa. La gioia risalta dagli addobbi e dai palloncini colorati. Qui interviene Francesca Pedretti Direttrice Generale Regionale de La Nostra Famiglia: «Faccio la parte più bella in queste occasioni che è quella di dire grazie a tanti amici, a tanti donatori, che hanno permesso di rendere la casa proprio bella. Poi avrete modo di guardare le camerette. Una casa accogliente proprio come voleva don Luigi Monza: che possa sempre trasmettere il bene».

Poi sono i bambini a manifestare i loro sentimento. Lo fanno due in rappresentanza di tutti con queste parole: «Benvenuti a tutti. Parlo a nome di tutti i miei compagni e compagne. Noi siamo davvero contenti di essere in questo nuovo padiglione. Vorremmo ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato. Le nostre nuove camerette ci piacciono molto. Sembra quasi di essere a casa. Speriamo che la visita vi piaccia e che entrando nelle nostre camerette torniate un po’ bambini». L’applauso dei presenti precede il momento di raccoglimento per la benedizione della struttura da parte del Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla. Taglio del nastro da parte dei bambini: Pietro, Martina e la loro amica Manuela. Con loro si intrattiene poi scherzosamente Mons. Rolla. Visita alle camerette e conclusione per i partecipanti con un light lunch.