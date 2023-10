Inaugurata la nuova sede del centro impiego di Merate

Nella mattinata di ieri, martedì 17 Ottobre, è stata inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Merate in via Mameli 6/A (primo piano), già operativa dallo scorso 6 settembre.

Nella mattinata di ieri, martedì 27 Ottobre, è stata inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Merate in via Mameli 6/A (primo piano), già operativa dallo scorso 6 settembre.

Sono intervenuti la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann con il Consigliere provinciale delegato ai Centri impiego Carlo Malugani, il Sindaco di Merate Massimo Panzeri, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, il Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.

Hanno partecipato i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci del Meratese e del Casatese, i rappresentanti delle forze dell’ordine, della Camera di Commercio, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, degli operatori accreditati al lavoro e alla formazione del meratese.

Prima del taglio del nastro il Prevosto di Merate Don Luigi Peraboni ha impartito la benedizione.

“L’inaugurazione non è mai un semplice taglio del nastro, ma è la storia di qualcosa che si è creato, del lavoro delle persone che hanno portato a questo momento - commenta la Presidente Hofmann - Ringrazio Regione Lombardia, in particolare l’Assessore Tironi, che continua a investire sui Centri per l’impiego, che hanno una funzione importantissima: aiutare le persone a trovare un lavoro e quindi la loro dignità. Il Comune di Merate ha acquisito gli spazi, la Provincia li ha completamente riqualificati. Il potenziamento dei Centri per l’impiego non è soltanto fisico, ma riguarda le risorse umane: questa nuova sede è stata strutturata per porre al centro le persone, mettendo a disposizione spazi moderni, luminosi e accoglienti, un’area bimbi per le mamme, personale qualificato per prendere in carico i cittadini e fornire servizi qualificati. Se Lecco ha il tasso di disoccupazione più basso della Lombardia e il secondo più basso in Italia è grazie alle nostre imprese che rendono il nostro territorio dinamico e vivace, ma anche ai Centri per l’impiego che riescono a inserire le persone nel mondo del lavoro”.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00

Per una più efficiente erogazione dei servizi, l’accesso agli uffici avviene di norma su appuntamento, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0341 295702 - 295706.