In Stazione a Lecco con bastoni e sampietrini: arrestato dalla Polizia

Si tratta di un 30enne nigeriano che era già stato arrestato per aver tentato di danneggiare il bancomat in stazione.

Nel pomeriggio di ieri, 26 marzo, uomini della Polizia di Stato - Squadra Volante sono intervenuti in piazza Lega Lombarda a Lecco in quanto era stata segnalata la presenza di un soggetto straniero che, con atteggiamento aggressivo, procedeva in direzione della stazione ferroviaria tenendo in una mano due bastoni e nell’altra due “sanpietrini”.

Giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno subito intercettato il soggetto e, con l’ausilio di altri due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia presenti sul territorio, lo hanno circondato intimandogli di appoggiare a terra i bastoni e le pietre. Inizialmente l’uomo si dimostrava poco collaborativo con i poliziotti, per poi arrendersi posando a terra gli oggetti.

Durante il controllo di polizia, improvvisamente il soggetto si è nuovamente ribellato inveendo contro i poliziotti. Lo straniero è quindi stato accompagnato in Questura per accertamenti, dove continuava a tenere un atteggiamento estremamente aggressivo nei confronti dei poliziotti, insultandoli e minacciandoli di morte.

Nella circostanza, tentando di colpire a testate chiunque gli si avvicinasse, è anche riuscito a mordere la mano di un poliziotto. Nella colluttazione due agenti hanno subito lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 5 (cinque) e 7 (sette) giorni. Nella tasca della giacca il soggetto aveva occultato anche un grande paio di forbici in metallo.

Identificato in E.C., 30enne nigeriano, con numerosi precedenti di polizia a suo carico, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Lo stesso era già stato recentemente arrestato a Lecco dalla Polizia di Stato il primo marzo per aver tentato di danneggiare il bancomat in stazione con delle pietre.

Nella giornata odierna l’arresto è stato convalidato presso il Tribunale di Lecco, sono stati richiesti dal legale i termini a difesa ed è stata disposta a carico del reo la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.