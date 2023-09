In mostra a Palazzo Pirelli le opere di Alessandro Nastasio

Artista poliedrico sempre alla ricerca del vero e del bello: un talento che arricchisce il patrimonio culturale a disposizione di tuti i lombardi

Animismo, mitologia greca, i simboli delle grandi religioni, la danza, ma soprattutto un anelito metafisico al vero e al bello. Questi i temi delle opere di Alessandro Nastasio, esposte da oggi fino al 5 ottobre allo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli.

“Con piacere ospitiamo le opere di Alessandro Nastasio, artista milanese di fama internazionale, capace di regalare grandi emozioni con il suo segno originale e potente – ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, presente all’inaugurazione -. Un artista poliedrico - pittore, scultore, grafico, xilografo, mosaicista, cesellatore e altro- che vanta una singolare capacità manuale, una vera e propria “sapienza delle mani”. A questa qualità, si somma in lui la conoscenza della grande tradizione del Rinascimento italiano e una cultura storico letteraria e religiosa non comune che gli permettono, con un linguaggio moderno e riconoscibilissimo, di attingere ai testi sacri, non solo cristiani, e ai miti arcani d’Occidente e di Oriente”.

Una cinquantina le opere in mostra; quadri allegorici dai colori accesi, sculture in bronzo e legno, vetrofanie. Tutte si caratterizzano per un gioco armonioso di forme realistiche e richiami simbolici, il frutto di un intenso percorso di vita e di lavoro, scaturito anche dal confronto e dalla frequentazione con grandi maestri del secolo scorso come Fontana, Guttuso, Kodra, Manzù, Marini e Minguzzi.

“Il mio auspicio – ha concluso il Presidente Romani - è che in molti possano cogliere gli stimoli offerti dalle opere di Nastasio esposte a Palazzo Pirelli, cornice ideale per l’arte in un gioco di contrasti e assonanze con le forme razionali di questo grattacielo capolavoro dell’architettura. Dare spazio agli artisti, far conoscere i talenti della nostra regione, aprire le porte ai cittadini, sono questi gli obiettivi che ci poniamo coltivando l’idea semplice e concreta che questa istituzione è la Casa di tutti i lombardi”.

All’inaugurazione sono intervenuti, oltre all’artista, anche Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia che ha proposto l’iniziativa, e Nicola Licata, curatore della mostra.

La mostra a Palazzo Pirelli (ingresso da via Fabio Filzi 22) sarà aperta al pubblico fino al 5 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9.30-13.30 e 14.30-17, con ultimo ingresso alle ore 16.30; venerdì solo mattina, ultimo ingresso ore 12.30.