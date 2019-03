Sarà installata una cella di 8 MQ realizzata dai detenuti della falegnameria del carcere di Bollate.

Mercoledì 27 marzo in municipio a Lecco sarà inaugurata l’installazione Extrema Ratio, un percorso esperienziale che ricrea le condizioni di vita all’interno delle carceri italiane, attraverso una cella di 8 MQ realizzata dai detenuti della falegnameria del carcere di Bollate.

"Uno dei temi importanti dei nostri tempi - spiegano gli organizzatori - sono le risposte di giustizia ai reati e ai crimini che da un lato rompono il patto sociale e democratico di convivenza generando allarme, paura e senso di insicurezza nella comunità/società e dall’altro lasciano soli sia i rei, alle prese con l’espiazione di una pena poco efficace nel prevenire la recidiva, che le vittime, dirette e indirette, alle prese con le sofferenze e i danni prodotti dal crimine che hanno subito".



"È possibile - continuano - immaginare una giustizia che si prenda cura di tutte le parti: vittime, rei e comunità? Una giustizia capace di proporre progetti esigenti, in grado di promuovere la responsabilizzazione e la riparazione da parte dei rei verso le vittime e la comunità? E al contempo capace di mantenerli inclusi nella compagine sociale a garanzia della sua tenuta in sicurezza e dell’ordine sociale? E al contempo capace di accogliere, ascoltare, riconoscere i bisogni delle vittime offrendo loro le opportunità per andare oltre l’esperienza di vittimizzazione? E al contempo capace di coinvolgere la comunità nella costruzione di percorsi impegnativi che ricostruiscano il legame fiduciario spezzato attraverso una prossimità che promuova responsabilizzazione e riparazione?".

L’inaugurazione dell’installazione e della mostra APAC collegata, che appartengono a un’iniziativa più ampia promossa da Caritas Decanale e Ambrosiana con la collaborazione di un’ampia rete di soggetti, istituzioni e realtà della società civile, in programma per le 17.

Per la visita alla Extrema Ratio e alla mostra APAC è gradita l’iscrizione online (soprattutto per gruppi da 6 o più persone). Per ulteriori informazioni rivolgersi a Simona Carozzi, operatrice CSV al numero 3288795784.

Previsti anche tre appuntamenti per riflettere:

Giustizia e pena: punire o riabilitare e riparare? Venerdì 29 marzo ore 21.00 - Auditorium Casa dell’Economia-Camera di Commercio Lecco, Via Tonale 30, Lecco Conferenza aperta alla cittadinanza sui temi del carcere, delle pene alternative e sull’orizzonte della giustizia riparativa. Saluto delle Autorità. Sono presenti Luciano Violante (presidente emerito della Commissione Antimafia e della Camera dei Deputati, magistrato e docente), Francesco Maisto (presidente emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Il suo nome è legato alla legge “Gozzini”) e Adolfo Ceretti (docente presso l’Università della Bicocca di Milano, criminologo, tra le voci più autorevoli in materia di Giustizia Riparativa in Italia). Introduce il presidente del Tribunale di Lecco dott. Ersilio Secchi. Modera il presidente della Sezione Penale dott. Enrico Manzi. Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Lecco con l'attribuzione di 3 crediti formativi in diritto penale.

Ritessere strappi: ragazzi che sbagliano, comunità che responsabilizzano Sabato 30 marzo ore 9.15 - Auditorium Casa dell’Economia-Camera di Commercio Lecco, Via Tonale 30, Lecco Conferenza rivolta agli studenti e ai giovani sul tema della Giustizia Minorile con la presenza di Giuseppe Centomani (Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Bari, sociologo, con una lunga esperienza come educatore nelle carceri minorili, ex direttore della Scuola di Formazione per la Giustizia Minorile di Castiglione delle Stiviere e già Direttore di CGM in diverse regioni italiane tra cui Piemonte e Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Toscana, Campania) e di don Claudio Burgio (fondatore dell’Associazione Kayros Onlus- Minori, Comunità e Famiglia e Cappellano dell’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano).

Per una comunità che rende giustizia, per una giustizia che rende comunità Sabato 30 marzo ore 15.00 - Sala Ticozzi Lecco

Incontro rivolto agli operatori sociali e della giustizia e alle associazioni/servizi del territorio sul tema della Giustizia e Comunità Riparativa con la presenza di Ivo Lizzola (docente di Pedagogia Sociale e della Marginalità presso l’Università degli Studi di Bergamo, autorevole studioso ed esperto di pedagogia penitenziaria) e di Bruna Dighera (Psicologa Giuridica, Psicoterapeuta, Tavolo per la Giustizia Riparativa di Lecco).