Imprese verso Industria 4.0: progettualità per la trasformazione digitale

Confindustria Lecco e Sondrio, con Digital Innovation Hub Lombardia, ha proposto alle imprese un incontro che è anche side event del World Manufacturing Forum di Cernobbio

Marco Taisch - Politecnico di Milano, Presidente Competence Center MADE, Gianluigi Viscardi - Presidente DIH Lombardia e Presidente Cosberg Spa, Giuseppe Linati - Direttore DIH Lombardia e Ennio Manzi - Italfinance CCA sono i protagonisti dell’incontro organizzato oggi, 26 giugno, da Confindustria Lecco e Sondrio e dal Digital Innovation Hub Lombardia presso la sede lecchese dell’Associazione territoriale.

L’incontro dal titolo Focus Industria 4.0. Facciamo il punto, introdotto dal Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva, è anche side event dell’edizione 2019 del World Manufacturing Forum, in programma dal 25 al 27 settembre a Cernobbio (Villa Erba).

“La trasformazione digitale delle imprese è un processo ormai in atto da tempo - ha evidenziato Lorenzo Riva - ma a che punto siamo del tragitto? L’incontro di oggi propone una risposta a questa domanda anche trattando di applicazioni concrete, delle competenze indispensabili per l’attuazione di Industria 4.0, ma anche di incentivi, agevolazioni e dell’attività del Digital Innovation Hub Lombardia del quale siamo Antenna territoriale, oltre ad affiancare molte imprese con strumenti e servizi diversi, modulati sulla base delle esigenze specifiche”.

Soddisfatto il Presidente del Digital Innovation Hub Lombardia Gianluigi Viscardi: “tra i tanti spunti emersi dall’incontro vorrei evidenziarne uno a cui tengo in modo particolare. Oggi abbiamo dato l’esempio del valore che ha un ecosistema e l’abbiamo dato declinandolo in due aspetti importanti: dal punto di vista organizzativo essendo questo un side event del World Manufacturing Forum dove l’ecosistema Confindustria Lombardia, Confindustria Lecco e Sondrio, DIH Lombardia hanno orchestrato la necessità di organizzare questo incontro e stimolato il territorio alla partecipazione; l’altro aspetto dell’ecosistema è quello che coinvolge il DIH Lombardia ed il Competence Center MADE che, come abbiamo ascoltato, rappresentano nei fatti le principali organizzazioni che possono e devono aiutare le nostre imprese (in particolare le nostre PMI) nella sempre più necessaria progettualità che va attivata per implementare la trasformazione digitale in tutti i suoi ambiti”.