Le immagini sono di Michael Grieco e raccontano la vita di Gesù accompagnati dalle meditazioni di Suor Dolores. Un libro che vuole essere una vera e propria meditazione spirituale che si trasforma in preghiera.

Michael Grieco e Suor Dolores della Congregazione della Madonna di Loreto, hanno dato vita al libro “Il Vangelo per immagini” editore Mimep Docete. Il libro è arricchito dalla prefazione di Fra Roberto Pasolini, frate minore cappuccino della Provincia di Lombardia, presbitero e docente di Sacra Scrittura.

Le immagini realizzate da Michael Grieco sono ricche di sensibilità capaci di catturare e trasmettere una profonda spiritualità nei diversi momenti che hanno caratterizzato la vita di nostro Signore.

Ogni disegno è accompagnato da una meditazione di Suor Dolores che aiuta il lettore lungo il racconto biblico a comprendere i sentimenti dei vari personaggi.

Fra Roberto nella sua prefazione, afferma che viviamo in un epoca in cui le immagini sono importanti più delle parole. In questi anni abbiamo scordato che la parola scritta aiuta a riflettere, sperare, sognare nei momenti difficili altre volte ci blocca, chiunque ne ha sperimentato la sua forza dirompente.

La parola scritta è parte centrale della nostra vita, così come sono diventate le immagini, una realtà importante della quotidianità che non possiamo ignorare. Questo libro inizia dall’Annunciazione di Maria fino alle apparizioni del Risorto, un’opera che vuole essere una memoria non solo del passato ma anche del futuro, ripercorre attraverso le tavole magistralmente disegnate da Grieco, che coinvolgono sempre più il lettore nel percorso di fede attratto non solo dai testi ma anche dai colori.

Anche se la digitalizzazione della comunicazione irrompe nella vita di tutti i giorni ed ha cancellato la vitalità, l’autenticità di una semplice parola racchiusa in un libro o scritta su un foglio, il libro “Il Vangelo per immagini” con il suo parlare silenzioso descrive speranze, gioie, della vita dell’animo umano.

Il Vangelo per immagini - editore Mimep Docete - 20.00 euro - 126 pag.