Il “trappolone” del trattato pandemico OMS minaccia l’indipendenza degli Stati e l’unità del pianeta

Pubblichiamo articolo a cura del Prof. Gianfranco Battisti che ringraziamo per la gentile concessione sul tema piano pandemico Oms, pubblicato dall'Osservatorio Internazionale Card. Van Thuan.

Nubi nere si avvicinano

Notizie poco tranquillizzanti stanno giungendo dal fronte medicale. Stavamo appena cercando di dimenticare i tre anni del Covid, ed ecco che ci arrivano le affermazioni catastrofiste circa una ipotetica, prossima pandemia dai caratteri apocalittici. Nessuno sa di cosa si parli, ma la notizia è data per certa dal vertice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). A ciò si aggiunge la nuova campagna mediatica pro-vaccini, che sponsorizza quelli attualmente in commercio e quelli che saranno prodotti in futuro. Si stanno inoltre preparando le task force che dovranno indottrinare in tal senso gli studenti all'interno delle scuole e delle università. Il tutto rientra chiaramente nella manovra volta a far approvare il cosiddetto "Trattato Pandemico". Il quale ha per obiettivo l'asservimento di tutti i Paesi del mondo agli interessi plutocratici tramite l'OMS, un'agenzia delle Nazioni Unite che otterrebbe letteralmente i "pieni poteri" a livello planetario.



Le istituzioni, queste sconosciute

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'autorità dell'OMS non è destinata a limitarsi all'ambito della salute. Le politiche sanitarie sono infatti solo il pretesto per assumere il controllo di ogni settore della società: economia, scienza, cultura, politica. Il piano prevede infatti di condizionare qualsiasi decisione politica riconducendola in vario modo a questioni anche solo apparentemente di carattere medicale. È questo l'esito di una strategia che è andata sviluppandosi nell'arco di decenni, attraverso il progressivo ampliamento dell'area di competenza della medicina maturato in seno all'OMS. L'obiettivo attribuitosi da tale organismo nel 2022 parla infatti del "raggiungimento da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, definita (già nel 1948) come "uno stato di totale benessere fisico mentale e sociale” e non semplicemente "assenza di malattie o infermità". Nelle sue ambizioni questo programma non solo richiama il Dr. Faust, ma presuppone soprattutto il controllo sociale e mentale dell'intera umanità [1]. Tutto approvato in un momento in cui si presumeva che avessimo superato l'epoca dei totalitarismi. Evidentemente, esiste una tabella di marcia che è nota solo ai potenti.

Se ogni aspetto della vita umana viene a confluire all'interno della salute, appare logico che il governo della stessa finisca col travalicare ogni limite, occupando tutti gli spazi dell'azione politica, nessuno escluso. Ne abbiamo avuto una dimostrazione eclatante durante la dittatura sanitaria introdotta a livello globale (ma di fatto implementata solo nell'Occidente, oltreché in Cina) nel periodo del Covid. La lettura della bozza di Trattato lascia intravvedere, al di là della scarna formulazione, l'enormità dei poteri che verrebbero attribuiti ad un organismo privo non solo di qualsiasi legittimazione democratica, ma di fronte alle cui decisioni non vi sarebbe modo di tutelarsi.

Poteri così illimitati riuscerebbero ad indirizzare la spesa degli Stati verso specifici settori, alterando il funzionamento dei mercati e l'allocazione dei capitali, impedendo di fatto ai governi di effettuare investimenti nei settori che essi considerino strategici per i loro interessi. Si consideri ad es. l'enormità delle somme spese per l'acquisto dei vaccini anti Covid, mediante contratti capestro il cui contenuto rimane tuttora secretato. Né il danno si limiterebbe al campo dell'economia, in quanto per l'implementazione dei diktat onusiani sono esplicitamente previsti interventi drastici sul fronte delle libertà di stampa, di circolazione (di beni e persone), di istruzione e financo di ricerca scientifica. L'indottrinamento della popolazione, rafforzato dalla censura, diverrebbe addirittura un obbligo internazionale. Il risultato sarebbe la nascita di un nuovo regime di colonialismo globale, nel quale i governi nazionali si troverebbero ridotti nella condizione dei consigli tribali di fronte ai governatori imposti dalle potenze europee. Una nuova via, coatta, al sottosviluppo, che questa volta è destinata a coinvolgere anche la (un tempo) ricca Europa. Per tacere dei rischi ormai più che prevedibili in ordine alla nostra salute.

Non a caso, l'ordine di scuderia è "non parlare del Trattato". Questo svela la realtà delle cose: l'OMS è soltanto la più esterna delle matrioske che compongono la struttura occulta del potere, che si cela dietro una pluralità di controfigure, secondo la logica del Deep State [2]. Naturalmente c'è chi ha fiutato il "trappolone", a cominciare dal parlamento USA, non del tutto asservito ai poteri occulti. Quest'ultimo ha infatti approvato una mozione con la quale si riserva di decidere se dare attuazione o meno alle singole direttive provenienti dall'OMS. Lo stesso atteggiamento è emerso nei governi di alcuni Stati dell'Unione. A loro volta i Paesi africani si sono subito dimostrati molto scettici, ed i loro rappresentanti in seno all'assemblea hanno votato in massa contro l'evidente tentativo di bruciare i tempi dell'approvazione. In Slovacchia, il presidente ha già annunciato che il suo Paese ne resterà fuori; in Ungheria la protesta viene invece dal partito nazionalista, che milita all'opposizione. Dietro le quinte c'è dunque una certa mobilitazione, nonostante il fatto che i media internazionali dedichino alla questione una scarsissima copertura.



La storia si ripete

La situazione ricorda il tentativo della presidenza Obama di far passare il cosiddetto "Trattato Transatlantico", che avrebbe dovuto portare alla pratica "annessione" dell'area OCSE all'economia americana. L'operazione, anch'essa portata avanti nel massimo segreto, è poi fallita principalmente per l'opposizione interna agli Stati Uniti, che vedeva comunque minacciati una serie di interessi vitali da parte dell'élite globalista. Lo spettro di una dittatura mondiale che cancelli l'autonomia degli States è una delle questioni che stanno alla base del successo di Trump, e contribuisce a spiegare l'accanimento dimostrato contro il presidente durante il suo mandato ed attualmente contro la sua ricandidatura [3].

Quella attuale appare come l'ennesima "soluzione tecnica" che l'élite al potere sta cercando di attuare da decenni. Come è noto, essa sta progressivamente monopolizzando le ricchezze ed i poteri, sottraendoli ovunque agli Stati, sia a livello di governi che di singoli cittadini. A livello istituzionale lo fa sovente attraverso organizzazioni private che vengono spacciate per pubbliche - l'OMS, come l'ONU di cui è emanazione, non sono enti pubblici, soggetti al controllo degli elettori – e lo stesso discorso vale per la pletora di OnG ad essa riconducibili, la cui operatività non casualmente viene ufficializzata dalle Nazioni Unite.



Ritornando al caso in questione, i potenti del nostro tempo hanno scoperto che in un mondo dove Dio è stato cacciato, la paura della morte e della malattia è un sentimento che può venire usato per spingere a comportamenti irrazionali e financo autolesionistici. Anche ad accettare una dittatura in confronto alla quale nazismo e comunismo conservavano pur sempre un fondo umanitario. Le modalità con le quali si è reagito quasi ovunque al Covid sono indicative della brutalità che ci aspetta in futuro. Se a ciò aggiungiamo che il virus è un'arma biologica, realizzata con i finanziamenti dell'esercito americano (non si dimentichi che sulla composizione dei cosiddetti "vaccini" grava un segreto militare che l'Unione Europea è costretta a rispettare) si comprende dove si intende arrivare. Apertis verbis, ad attribuire all'OMS il potere di dichiarare - ogniqualvolta farà comodo a "lorsignori" - l'esistenza di una pandemia, costringendo il mondo intero ad assumere decisioni di portata epocale praticamente senza contraddittorio.

Lo sfilacciarsi della democrazia