Il Sermig a Vercurago per presentare "Giovani della Pace"

Sesto appuntamento mondiale che si terrà l'11 maggio 2019 nella città di Bergamo.

Il Sermig fa tappa a Vercurago per presentare il 6° Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace che si terrà l'11 maggio 2019 nella città di Bergamo. L'appuntamento è all’oratorio di Vercurago, in via IV novembre, nel salone al primo piano, alle ore 21.

Giovani della Pace si svolgerà l’11 maggio del 2019 in piazza Vittorio Veneto. Sarà il sesto dopo quelli di Torino (2002), Asti (2004), L’Aquila e Torino (2010), Napoli (2014) e Padova (2017). Scopo dell’evento è contribuire a riconciliare le generazioni, dare voce ai giovani e invitare rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, della scienza, dell’arte, delle religioni, del mondo degli adulti ad ascoltarli.

Saranno presenti personalità italiane e internazionali, nel segno della concretezza, del dialogo, della speranza che costruisce: lo stile che animerà anche l’incontro di Bergamo e i mesi di preparazione. Le tappe di avvicinamento all’evento saranno vissute soprattutto nelle scuole del territorio, tra i giovani di gruppi e associazioni, per censire le realtà di bene, i tanti “punti di pace” che già esistono e che saranno presentati in piazza l’11 maggio.

L’incontro in Piazza Vittorio Veneto sarà anticipato al mattino dall’iniziativa “Dialogo in città”, aperta ai giovani delle scuole e a tutta la cittadinanza. Dialoghi tra giovani e adulti in diversi luoghi significativi di Bergamo sui temi dell’economia, della pace, dell’educazione, dell’ambiente.

Quella dell'11 maggio sarà una giornata di incontri e di testimonianze di pace, con decine di migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni da altri Paesi del mondo, nel segno del dialogo, della solidarietà, dell’impegno a costruire un mondo migliore. Giovani e adulti insieme per chiedere pace in un mondo segnato dai conflitti, pace in una società sempre più divisa, pace nelle relazioni personali.

"Crediamo - spiegano dal Sermig - sia importante prepararsi a questo Appuntamento per conoscerne lo spirito e le motivazioni, anche nella prospettiva di costruire percorsi di avvicinamento che coinvolgano i giovani e le comunità".

Nell'incontro di Vercurago invece saranno spiegati nel dettaglio il programma e le modalità di coinvolgimento e partecipazione (Punti di Pace e Gemellaggi): "Crediamo sia importante fin da ora incontrarci per programmare degli incontri di preparazione nelle vostre realtà, perché l’Appuntamento inizia già adesso".

Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) nasce nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero. Dal 1983 abita gli spazi (allora abbandonati) dell’ex arsenale militare di Torino, trasformato in “Arsenale della Pace”, un monastero metropolitano aperto 24 ore su 24: luogo di preghiera, formazione e accoglienza, punto nodale di un’azione che si esplica in oltre 130 nazioni del mondo con progetti di sviluppo ed educazione e con “Arsenali della Pace” anche a San Paolo del Brasile e a Madaba, in Giordania.