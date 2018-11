Il prof. Bona Castellotti racconta Tintoretto, il profeta dell’arte

Analizzati gli “effetti cinematografici” delle sue tele emozionanti, popolari e insieme religiose

Esaltato dai romantici e idolatrato da letterati come Henry James e John Ruskin, ma stroncato da Roberto Longhi, il più grande storico dell’arte italiana vissuto nel secolo scorso.

Eppure Jacopo Tintoretto, oggi protagonista delle due grandi mostre aperte nella sua Venezia fino al prossimo 6 gennaio, è stato un pittore profetico e straordinariamente capace di emozionare e di attirare l’attenzione del pubblico, anche di quello meno colto, con le sue immense, visionarie e affollatissime tele prevalentemente di carattere religioso.

Così l’ha raccontato - nel corso della serata proposta ieri sera (giovedì 22) a Palazzo Falck dal Centro Culturale Alessandro Manzoni - l’intrigante presentazione curata da Marco Bona Castellotti, già ordinario di Storia dell’arte all’Università Cattolica, critico e “firma” illustre di tante riviste e giornali.

Introdotto da Martino Astolfi, che ha definito Tintoretto uno straordinario interprete di un momento di crisi e di passaggio qual è stato il Cinquecento della Riforma protestante e della Controriforma cattolica, Bona Castellotti ha sottolineato l’emozione e il coinvolgimento provato dalla visione diretta delle grandi opere del pittore veneto, in questi mesi celebrato dalle mostre all’Accademia e a Palazzo Ducale, ma esaltato anche e soprattutto dalla diffusa e ampia presenza delle sue tele in tutta la città lagunare, cominciando dalla Scuola Grande di San Rocco e da Santa Maria dell’Orto.

“Manifestatore delle cose miracolose”, come descritto dal titolo dell’incontro del Centro Culturale Manzoni, Tintoretto con il suo pubblico popolare vive l’eccezionale significato dei miracoli (quelli di San Marco o di San Rocco, ma pure quello singolare di Sant’Agostino, o ancora quelli tradizionali di Gesù, o i tanti altri del suo personalissimo e interminabile “catalogo”) trasferendoli potentemente nelle sue opere pittoriche, sempre di grandissime dimensioni e sempre percorse da una forza espressiva che - ha rimarcato Bona Castellotti - in alcuni casi anticipa profeticamente la modernissima potenza degli effetti cinematografici. E anche per questo motivo, ha insistito il relatore, si tratta di opere che vanno gustate, e lette pezzo dopo pezzo fino a capirne il significato complessivo, ammirandole dal vivo, perché foto e riproduzioni sono sempre lontanissime dalla meraviglia della realtà. Bene dunque le mostre, ancor meglio un artistico - e insieme religioso - pellegrinaggio a Venezia per scoprire questo gigantesco interprete dell’arte di ogni tempo.

