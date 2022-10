Il Prefetto Sergio Pomponio in visita a Silea

L’economia circolare è una sfida collettiva

Nella mattinata di lunedì 10 ottobre, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha visitato la sede di Silea e l'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, incontrando la presidente Francesca Rota e il direttore generale Pietro Antonio D'Alema.

“Abbiamo illustrato al Prefetto i progetti di economia circolare che Silea sta sviluppando sul territorio e che stanno prendendo forma in queste settimane: l'inaugurazione del nuovo impianto plastico di Seruso per la selezione delle materie prime e dei metalli, l'avvio del nuovo impianto di recupero energetico dei fanghi, l'apertura cantiere per la nuova rete di teleriscaldamento “green” - la cui posa è iniziato proprio quest'oggiAggiungi un appuntamento per oggi - e la realizzazione del nuovo digestore anaerobico presso l'impianto di compostaggio di Annone Brianza che presenterà la produzione di biometano” spiega la presidente di Silea, avv. Francesca Rota.

“Quella della sostenibilità è una sfida collettiva che richiede il massimo impegno da tutti gli attori coinvolti: Silea, Istituzioni e cittadini ambientali. Lo sviluppo dell'economia deve essere un obiettivo della comunità in tutte le sue azioni” è stato il messaggio lanciato dal Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio.