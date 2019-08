Il Meeting di Rimini: 40 anni di incontri, confronti e speranza

Marco Giorgioni, presidente della Compagnia delle Opere di Lecco, racconta l'edizione 2019.

179 incontri con 625 relatori, 25 spettacoli, 20 mostre, 35 manifestazioni sportive e presenze superiori allo scorso anno: sono i numeri dell'edizione 2019 del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, giunto all'importante traguardo dei 40 anni.

Marco Giorgioni

Un'edizione che ha visto protagonisti del mondo culturale, sociale ed economico raccontare la vitalità dell’Italia, vitalità emersa anche negli approfondimenti sulla salute, sul lavoro, sull’innovazione, su un’economia che ha senso solo in un quadro di sostenibilità di ampio respiro, che rimette al centro la persona e i suoi talenti.

A raccontare l'esperienza di quest'anno è Marco Giorgioni, presidente della Compagnia delle Opere di Lecco: «Dal Meeting torno sempre stupito dalla bellezza delle esperienze che si possono incontrare e conoscere. Quest'anno, essendo la quarantesima edizione, c'è anche un ringraziamento per questa iniziativa incredibile, unica a livello internazionale, che è un punto di incontro e confronto tra persone di culture, etnie e storie differenti, tra esperienze provenienti da tutto il mondo».

«Non dobbiamo dimenticare – continua – che questa esperienza dal Meeting che prosegue da 40 anni è possibile perché gli amici che lo organizzano, persone strettamente legate a Comunione e Liberazione, sono sempre state capaci di incontrare tutti e di aprirsi a 360 gradi. E poi grazie ai 2500 volontari, il cosiddetto Popolo del Meeting, che tutti gli anni gratuitamente, con il loro lavoro rendono possibile questa iniziativa».

Il Meeting è sempre l'occasione di uno sguardo positivo sulla realtà: «Si parla di economia, scienza, cultura, educazione, sport, società, lavoro, salute, religione. La cosa impressionante è che si affronta tutto questo a partire dalla conoscenza di esperienze, dall'incontro di persone che portano la loro testimonianza. Incontrandosi, parlandosi tra realtà anche profondamente diverse, si scopre quanto di buono c'è. Il Meeting è sempre un aprirsi al buono, al bello e rigenera sempre la speranza perché è un confronto concreto e quindi un reale luogo di ecumenismo».

Un filone che ha attraversato tutto il Meeting è stato il dialogo tra persone di fedi e culture diverse, nel grande quadro della libertà religiosa: «Quello che di più porto nel cuore dell'edizione di quest'anno - sottolinea Giorgioni - è la testimonianza delle autorità religiose cristiane e musulmane di Aleppo, il vicario apostolico e il muftì, nell'ambito della mostra “Francesco e il Sultano 1219-2019”. Un momento che ha fatto vedere come, in una delle città della Siria più martoriate e dove i cristiani sono stati più perseguitati, sono nate esperienze di vita, riconoscimento e lavoro insieme che stanno permettendo ad Aleppo di rinascere».

Presentato il progetto “Aleppo: un nome e un futuro”, per il sostegno ai bambini orfani e abbandonati dagli estremisti dell'Isis: «Cristiani e musulmani – conclude Giorgioni – si sono uniti e stupisce come in un posto così martoriato non è rimasto rancore o la vendetta, ma la voglia di riprendere insieme. Impressionante la testimonianza del muftì che di dice che i musulmani hanno bisogno che i cristiani rimangano. Il Meeting racconta vicende come questa, portandole sotto gli occhi di tutti, perché ci aiutano ad avere speranza, a capire che è possibile costruire una società buona».

Si guarda già al Meeting della quarantunesima edizione: si terrà dal 18 al 23 agosto 2020 e avrà come titolo “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”.