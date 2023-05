Il Maggio di “Album – Brianza paesaggio aperto”

In programma a Villa Greppi la mostra fotografica di Ivano Borile “Paesaggi per un amore”

Dall’inaugurazione della mostra di fotografie di paesaggio di Ivano Borile, personale allestita nell’Antico Granaio di Villa Greppi che dà il via a un nuovo mese di eventi, all’ormai consueta programmazione fatta di percorsi guidati alla scoperta della Brianza, mostre di disegni di Alessandro Greppi, appuntamenti teatrali e letterari, laboratori artistici e conferenze. È il mese di maggio targato Album – Brianza paesaggio aperto, il progetto che per il terzo anno consecutivo unisce la promozione del paesaggio e delle bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese all’organizzazione di eventi culturali.

Un’iniziativa che vede come capofila istituzionale il Consorzio Brianteo Villa Greppi, diretta dall’associazione BRIG – cultura e territorio e finanziata da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell'ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”.

Dopo una brevissima pausa, dal 13 di maggio si torna a vivere la Brianza a tutto tondo, con un cartellone di eventi culturali che farà tappa, come sempre, in diversi siti dislocati tra il territorio del Meratese e del Casatese e che prenderà il via, come anticipato, con un evento speciale: la mostra “Paesaggi per un amore”, che dal 13 al 28 maggio (apertura il sabato e la domenica dalle 15 alle 18) raccoglie nel Granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza, una selezione di scatti realizzati da Ivano Borile, villagreppino ai tempi della scuola in Villa, scomparso nel 2020.

Una mostra, questa, dedicata al paesaggio, alla scoperta di quel senso di armonia che sottende a tutto e della spiritualità che c’è lungo le strade, tra le case, sulle colline e nei boschi, in cima alle montagne e in riva al mare. Curata dall’associazione “IVAN ZEGA – Fantomatici Maestri Del Brivido”, la personale sarà inaugurata sabato 13 maggio con un programma fitto di eventi: innanzitutto, alle 15.30, una nuova narrazione intorno ai libri a cura di Ivano Gobbato e dedicata, questa volta, a “Un amore” di Dino Buzzati (necessaria la prenotazione entro il giovedì precedente a questo link: https://bit.ly/3LGenWX).

Poi, dopo l’inaugurazione ufficiale dell’esposizione prevista per le 17.30, alle 18.30 è in cartellone il concerto degli Sparkle in Grey con apertura di Andrea Balzarini, tributo a Piero Ciampi. Infine, a chiusura del pomeriggio, un aperitivo a cura di Solleva e CaffèRino.

Proseguendo lungo il programma di maggio, il 19 alle 17.30 (nella sala consiliare di Robbiate) si torna a parlare di arte con una nuova conferenza di e con la storica dell’arte Manuela Beretta di BRIG Dal titolo “Settanta sfumature di verde. I paesaggi silenziosi di Giorgio Morandi”, l’incontro approfondirà come Morandi, per lo più conosciuto per le sue nature morte, abbia realizzato anche un grande numero di paesaggi, rivelando per questo genere pittorico una straordinaria sensibilità.

Apre il 20 di maggio e prosegue fino al 4 giugno, invece, una nuova mostra del ciclo “Per approdare dove?”, selezione di disegni dell’artista Alessandro Greppi: in programma presso lo Stallazzo di Paderno d’Adda, in collaborazione con la cooperativa Solleva e a cura di BRIG, questa esposizione ha come sottotitolo “Viaggio in Emilia-Romagna, Marche e Toscana” in quanto raccoglie opere dedicate proprio a queste tre regioni italiane (orari di apertura: sabato e domenica dalle 15 alle 18).

Sempre Paderno d’Adda è protagonista di una serie di eventi in cartellone per il fine settimana del 20 e 21 maggio. Alle 17 di sabato si raggiunge Cascina Maria per la narrazione a cura di Ivano Gobbato dedicata a “Don Camillo e il mondo di Giovannino Guareschi”, mentre il giorno successivo (alle 9.30) è la volta del percorso guidato a cura di BRIG dedicato alla storia e al paesaggio “Adda, un fiume di meraviglie dal ponte San Michele allo Stallazzo” e della performance di letture sceniche tratte dagli scritti di Alessandro Greppi dal titolo “Au bord de la rivière.

Il fascino discreto dell’aristocrazia milanese”. Un appuntamento, quest’ultimo, che sarà preceduto dalla presentazione della mostra del Greppi a cura di BRIG e che porta sempre allo Stallazzo di Paderno l’attore Filippo Ughi di Piccoli Idilli, in scena con doppia programmazione, una alle 14.30 e l’altra alle 16.

Ci si sposta ad Airuno, invece, alle 14.30 sempre del 21 maggio, quando in occasione della Fiera Agricola di Aizurro Liberi Sogni propone un laboratorio di animazione per famiglie dal titolo “Un paese in festa”.

Venendo, infine, all’ultimo fine settimana di maggio, sabato 27 alle 17 l’appuntamento è nel municipio di Imbersago per la narrazione di Ivano Gobbato dedicata a “Pinocchio di Carlo Collodi”, mentre il 28 – a Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi di Merate – tocca a una nuova performance di Piccoli Idilli, questa volta intitolata “Amarcord. Poesie di Tonino Guerra”. Preceduta dalla visita guidata alla Villa e ai suoi ambienti a cura di BRIG, l’esibizione avrà per protagonista l’attore Filippo Ughi e il musicista Marco Pagani e avrà doppia programmazione, una alle 14.30 e l’altra alle 16.