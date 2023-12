Dopo due turni senza punti, riprende a muovere la classifica

Il Lecco esce dal Penzo di Venezia con un pareggio per 2-2 che non sposta di molto la sua situazione di classifica. I manzoniani di Emiliano Bonazzoli restano infatti nella zona pericolante con diciassette punti che valgono il quartultimo posto. Partita con continui ribaltamenti prima con il Lecco avanti, poi con il pareggio e il vantaggio veneto e infine con la divisione della posta. Il Venezia resta dal canto suo secondo alle spalle del Parma capolista.

PRIMO TEMPO – Al 14' Johnsen cerca di fare prendere il largo al Venezia ma il suo tiro è deviato da Bianconi. Al 18' arriva la prima svolta della gara, fallo di Sverko su Sersanti ed è rigore per i manzoniani. Dagli undici metri Lepore esegue il compitino alla perfezione. Al 28' il Venezia sfiora il pareggio con Lella che, imbeccato dall'ex Monza Gytkjaer, impegna Melgrati in una respinta di piede. I lagunari spingono alla ricerca dell' 1-1 e ci provano ancora con Zampano che, imbeccato da Pierini, conclude però sul portiere lecchese. Al 47' il Lecco risponde con Sersanti che manca però il raddoppio sparando a lato.

SECONDO TEMPO - Il Venezia ha un avvio migliore con Gytkjaer che, al 7', conclude sul fondo. E' il preludio della rete del 2-1 che giunge al minuto 12 con Johnsen, bravo a superare Melgrati su azione di contropiede avviata da Tessmann. Dopo il pareggio, i padroni di casa la ribaltano al 15' con un tiro dal limite di Tessmann su passaggio di Andersen. Il Lecco, però, non ci sta e al 26' la rimette in parità sul 2-2 grazie a Ionita che , con un tiro al volo su assist di testa di Novakovich, realizza. Al 47' il Venezia potrebbe tornare avanti ma l'incornata di Pohjanpalo termina sul fondo. Al 51' il Lecco conclude la sfida in dieci per l'espulsione di Lemmens per doppia ammonizione. Il Venezia cerca di sparare l'ultima cartuccia con Altare nel finale ma il suo colpo di testa non va a buon fine. Lecco impegnato martedì 26 dicembre alle 15 al Rigamonti- Ceppi contro il Sudtirol.

TABELLINO

VENEZIA- LECCO 2-2

VENEZIA: Joronen, Candela, Altare, Sverko, Zampano, Lella (28'st Bjarkason), Tessmann,Andersen (36'st Dembelè), Pierini (19'st Ellertsson), Gytkjaer (19'st Pohjanpalo), Johnsen. A disposizione: Bertinato, Grandi, Busio, Jajalo, Cheryshev, Svoboda, Ullmann, Busato. All.Paolo Vanoli.

LECCO: Melgrati, Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale, Ionita (28'st Galli); Sersanti, Crociata (37'st Degli Innocenti); Lepore (13'st Giudici), Novakovich (37'st Eusepi), Buso (37'st Battistini).A disposizione: Saracco, Tordini, Pinzauti, Marrone, Boci, Di Stefano, Agostinelli. All.Emiliano Bonazzoli.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Marcatori: p.t: 21' Lepore (L) (rig). S.t: 12' Johnsen (V), 15' Tessmann (V), 25' Ionita (L).