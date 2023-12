Il gruppo consiliare FdI traccia il consuntivo dei primi nove mesi di attività

Garavaglia (FdI): “sanità, sviluppo economico, sicurezza e infrastrutture: le priorità già affrontate per una regione che non smette di correre"”

“Il primo bilancio previsionale della nuova legislatura della prima Regione italiana è giunto in Consiglio: 32 miliardi di euro, di cui 22 miliardi destinati alla sanità: saranno acquistate nuove ed innovative apparecchiature, come la risonanza magnetica, l’angiografia digitale, nuovi sistemi di diagnostica digitale. Un bilancio che tiene la pressione fiscale invariata e ai livelli più bassi di tutta Italia, che sostiene una Regione - la Lombardia- il cui giudizio di affidabilità delle principali agenzie di rating mondiali è superiore a quello riservato allo Stato italiano. Indicatori evidenti e chiari di un’istituzione che vuole mantenere il suo profilo di leadership” – così il capogruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia, che spiega: “La nostra prima priorità è stato il non aumentare le tasse, sulla linea del buon governo della presidente Meloni, venendo incontro alle condizioni delle famiglie, dei lavoratori e delle classi più fragili della società, come il varo del recente piano Missione Lombardia da 1,5 miliardi dimostra; inoltre, di primaria importanza sono tutti gli interventi a sostegno e a finanziamento del sistema imprenditoriale, dell’innovazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico”.

Non aumento delle tasse, dunque, senza venire meno agli investimenti: ben 874 milioni € per il comparto sanitario, di cui 200 milioni di euro saranno utilizzati per la realizzazione del nuovo Ospedale di Busto Arsizio e Gallarate (Va).

Vi è poi tutto il tema infrastrutturale: nel settore dei trasporti si segnala l’aumento di 100 milioni € annui in dieci anni (con un incremento da 203 a 247 milioni di passeggeri all’anno) e il prolungamento della M5 da Milano a Monza per il quale sono previsti 283 milioni dal 2025 al 2033.

Collegato alle infrastrutture vi è il tema dello sviluppo economico. Diversi gli interventi di FDI presentati in Consiglio Regionale, ad iniziare dagli aiuti alle imprese ed il sostegno alla competitività, con la previsione di strumenti e prodotti innovativi da parte di Finlombarda a favore del nostro tessuto economico: intendiamo promuovere un ruolo cruciale che Finlombarda può rivestire per creare sviluppo. A livello imprenditoriale, focali sono i comparti agricolo, che vede più di 800 milioni di fondi a disposizione con il Programma di sviluppo rurale 2023-2027, ambientale ed il tema del dissesto idrogeologico: massima attenzione alla tutela delle zone montane e rurali rispetto ai cambiamenti climatici, con mozioni e diversi ordini del giorno presentati in consiglio.