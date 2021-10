Il Foto Club Ricerca & Proposta di Dolzago indice il Secondo Concorso Fotografico Nazionale

Il Club Fotografico Ricerca & Proposta di Dolzago organizza il Secondo Concorso Fotografico Nazionale. Le opere devono pervenire entro il 30 gennaio 2022. Comunicazione risultati 27 febbraio 2022. Sono ammessi 4 scatti per ogni sezione. Ricchi i premi previsti nelle diverse categorie. I dettagli nel Regolamento.

Il Club Fotografico Ricerca & Proposta di Dolzago organizza il Secondo Concorso Fotografico Nazionale, dopo il sorprendente successo riscontrato lo scorso anno con la partecipazione di 122 concorrenti per un totale complessivo di circa 900 foto ricevute.

Il tema scelto quest’anno è anch’esso di ampio respiro: “L’acqua, un bene prezioso”, declinabile in molteplici situazioni, quindi di semplice interpretazione e alla portata di tutti: fotoamatori e professionisti.

È molto ben sintetizzato nella foto della locandina che annuncia l’iniziativa, nella quale sono ritratte le mani di un bambino che raccoglie l’acqua dalla fontanella per dissetarsi: bene prezioso e fondamentale dell’umanità tra le mani di chi si proietta, con speranza, nel futuro.

Gli antichi filosofi greci la ritenevano l’elemento chiave del cosmo e della vita. Talete di Mileto (VI secolo a.C.) attribuisce all’acqua il principio ordinatore del mondo. Essa consente la vita: umana, animale e vegetale; i semi per dischiudersi necessitano dell’umidità, gli embrioni sono concepiti e crescono nell’acqua, l’uomo è costituito in gran parte di liquidi. Ma è anche elemento di contraddizione là dove si riversa in eccesso può causare distruzione e morte.

Al Secondo Concorso Fotografico Nazionale “FOTOCLUBRP” possono partecipare tutti i residenti nello Stato italiano, compreso San Marino e Città del Vaticano, senza distinzione fra dilettanti e professionisti, valido per la statistica UIF. Sono esclusi dalla partecipazione i componenti della Giuria, gli iscritti al Foto Club “Ricerca & Proposta” e quanti hanno affinità di parentela con essi.

L’argomento proposto è ad ampio raggio e permette a tutti di partecipare:

Tema A: “L’ACQUA”

Tema B: LIBERO B&Ne COLORE”

I partecipanti possono inviare un massimo di 4 fotografie digitali in bianco/nero e/o a colori per ogni tema.

Le opere dovranno essere possibilmente inedite: è ammesso un modesto uso del ritocco fotografico. Non sono accettati invece fotomontaggi: ai premiati verrà richiesto il file originale in raw.

L’iscrizione al concorso e l’invio degli scatti è consentito solo attraverso il sito del Club: fotoclubrp.com. mediante il quale si è indirizzati al sito: www.theiaap.com/fotoclubrp.

I file inviati dovranno avere la massima risoluzione in formato jpg con lato lungo max 1920 pixel e 300 dpi.

I files non potranno essere contrassegnati con alcun distintivo, ma nella modalità indicata nel Regolamento.

Termine ultimo per la consegna dei lavori entro e non oltre il 30 gennaio 2022.

La quota di partecipazione è fissata in 12,00 euro per entrambi i temi da effettuarsi con pagamento Paypal direttamente sulla piattaforma di iscrizione al concorso.

Il Club Fotografico e gli sponsor acquisiscono il diritto di utilizzare in forma gratuita le immagini pervenute al concorso per ogni uso interno e per pubblicazioni su calendari, dépliant pubblicitari, siti internet e/o supporti digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni, ogni qualvolta gli organizzatori e/o sponsor lo ritengono necessario, citando sempre l’autore.

La Giuria sarà composta dai seguenti esperti: Bruno Madeddu, Presidente Giuria (AFI IFI EFIAP/d2 EFIAF); Michele Fini (AFIAP / Socio FIAF del Circolo Fotografico Estate 1826); Pietro Gandolfo (MFA – BFA**** - MFO / Presidente UIF Unione Italiana Fotoamatori); Angelo Faggioli (BFA*** / Delegato UIF Regione Lombardia).

La valutazione delle opere sarà effettuata online mediante l’utilizzo della piattaforma sul sito www.dey.theiaap.com e in caso di parità il Presidente della Giuria avrà a disposizione 1 punto bonus.

Sono previsti ricchi premi per i primi 3 classificati nel Tema A, 3 nel Tema B, 3 Premio Donna; mentre le foto segnalate riceveranno l’attestato al merito.

Tutte le foto ammesse e premiate saranno proiettate il giorno della premiazione (da definire).

I risultati definitivi saranno inviati ai partecipanti e in visione sul sito: www.uif-net.com, www.fotoclubrp.com, www.dey.theiaap.com.

Termine presentazione opere: 30 gennaio 2022, Riunione Giuria: 13 febbraio 2022; Comunicazione risultati: 27 febbraio 2022; Pubblicazione sul sito UIF: 28 febbraio 2022.

La premiazione si terrà presso luogo e data da definire (comunicata al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19).

L’iniziativa è sponsorizzata da: Lario Reti Holding, RCEFoto Lainate, Arco Cavi Group, PharmaLifeResearch, La Nuova Poligrafica e Tech e Informatica.