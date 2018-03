Il diritto alle migrazioni nella tesi per il master di don Romualdo

Cappellano presso la Casa di Cura Talamoni, si interroga su cosa può fare la Chiesa in relazione a questo fenomeno mondiale.

“Diritto delle migrazioni” è il titolo della tesi sostenuta da don Romualdo (cappellano presso la Casa di Cura Talamoni) all’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Giurisprudenza) ottenendo il Master di II Livello.

Don Romualdo, già laureato in neuropsicologia all’Università di Kinshasa, con una licenza in psicologia clinica, anche dopo il suo arrivo in Italia ha continuato, insieme agli impegni pastorali, i suoi interessi nell’ambito psico-terapeutico, componendo ben sei libri: il primo, “Lo stress quotidiano – Particolarità nella pastorale dei sacerdoti”; il secondo, “Salvare e onorare il matrimonio sacramentale”; il terzo, “Presa in carico psicologico delle donne incinte stressate e parto indolore”; il quarto “Intervento di neuro-psicologia clinica in una struttura sanitaria”; il quinto “salvare e onorare il matrimonio sacramentale...”; il sesto” “la riconciliazione alla luce dei dieci comandamenti di Dio oggi”. Di questi libri due sono scritti in italiano, quattro in francese, composti nelle ore libere, anche di notte.

Nel nuovo libro “Diritto delle migrazioni” che riporta la tesi discussa il 14 marzo all’Università di Bergamo, don Romualdo analizza il fenomeno migrazioni, ormai realtà mondiale, e si chiede che cosa si fa come Chiesa. In particolare rileva lo stress cui sono soggetti i migranti, dopo viaggi faticosi e difficili e sostiene che questo può provocare depressione (da qui comportamenti strani dovuti a droghe assunte per superare la crisi).

Logorante è poi, sostiene don Romualdo, l’attesa prima di essere ricevuti dalla commissione competente in Provincia e dalla Prefettura: da qui disagi e disturbi. Dal 2014 al 2017 su 1356 richiedenti asilo 272 hanno avuto riposta positiva; a 54 è stato riconosciuto lo stato di rifugiato; a 134 la protezione umanitaria; ad 84 la protezione sussidiaria. Gli altri sono destinati al vagabondaggio e ciò è contrario alla Dichiarazione dei diritti universali dell’umanità.

È quindi indispensabile un accompagnamento psicologico per i migranti.

Don Romualdo è infatti “accompagnatore spirituale” della Comunità cattolica degli africani francofoni di Lecco, con sede nella Parrocchia di Garlate. La seconda domenica del mese alle ore 12.00 riunisce a Pescate anche migranti delle comunità della Lombardia: celebrazione della S. Messa, pranzo, dialogo. “Amare Dio come Gesù” è il motto che dà significato a questo “stare insieme”. In particolare si parla delle forme di accoglienza, dei problemi riguardanti le domande di permesso di soggiorno, di protezione internazionale... Una volta al mese don Romualdo partecipa ad un incontro con i sacerdoti della diocesi di Milano che vivono la stessa esperienza, in collegamento con la Fondazione Migrantes.

L’impegno di don Romualdo è quindi la “Presa in carico psicologico dei migranti dalla diagnosi alla cura”. Un impegno che persegue con lo studio (frequenta ancora l’Università di Bergamo), gli scritti, l’’ascolto e gli aiuti pratici. In primo luogo, però, resta il ruolo di cappellano della Casa di Cura Talamoni, che esercita con dedizione e

passione.

Il libro “diritto delle migrazioni” è edito da Éditions Universitaires Européennes.

