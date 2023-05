Il cuore degli Alpini sfila a Udine

Il capoluogo friulano, stamane domenica 14 Maggio, invaso dalle Penne Nere che si apprestano a sfilare per le vie cittadine

Udine è stata il palcoscenico della 94° Adunata degli Alpini, che in queste ore sta volgendo al termine. Le penne nere hanno invaso il capoluogo del Friuli Venezia Giulia arrivando da ogni parte d’Italia e del mondo.

Da giovedì 11 a domenica 14 Maggio le vie della città hanno risuonato dei canti festosi, hanno contagiato con la loro simpatia i residenti, i turisti che li hanno visti sfilare per le vie del capoluogo.

Nel corso della manifestazione sono stati organizzati concerti e mostre a tema tra le quali la più seguita è stata l’inaugurazione della cittadella nel parco Moretti dove sono stati esposti cimeli, reperti storici, attrezzature della Protezione Civile.

La città ha abbracciato gli Alpini, un corpo fatto di uomini dalla grande capacità organizzativa e con un animo improntato alla solidarietà sempre pronti ad intervenire per aiutare chiunque ne abbia necessità.

La tenacia, il coraggio sono le caratteristiche che meglio li rappresentano. Udine città alpina, più di ogni altra, conosce l’impegno, l’altruismo di questi uomini per l’aiuto insostituibile nel terremoto del 1976.

Domenica 14 Maggio, gli Alpini sin dalle prime ore si sono affrettati a raggiungere i propri gruppi per sfilare tra le vie centrali del capoluogo friulano. Un fiume di penne nere ha attraversato la città chi silenziosamente, chi accompagnato da cori alpini ma tutti fieri nel ricordare le proprie radici.

Le penne nere da sempre arrivano ovunque sia necessario un aiuto, procurano cibo, puliscono i boschi, i fiumi, intervengono in caso di calamità. Gli Alpini come inneggiava lo striscione che sfilava per le vie di Udine sono una famiglia al servizio dell’Italia.

Vivono nella condivisione dei valori e l’esperienza è la base su cui poggia il loro essere Alpini, tradizioni e insegnamenti che passano dal vecchio al giovane, il sapere di chi ha vissuto tramandato alle giovani generazioni.

Gli Alpini non sono solo canti, allegria, buon cibo e buon vino in compagnia, ma con il loro esempio insegnano a non perdersi d’animo, resistere alle difficoltà facendo capire come è importante spendersi per gli altri.

In una società in crisi di valori come quella attuale, gli Alpini rappresentano un punto di riferimento per le giovani generazioni, perché non scordino quanto sia importante l’amor di Patria. Le adunate servono a rammentare e sancire l’importanza dei valori e quanto sia vivo ancora oggi lo spirito Alpino.

Gli Alpini lasceranno a Udine un bellissimo ricordo fatto di senso del dovere, rispetto delle istituzioni e quell’immancabile desiderio di essere di aiuto al prossimo.