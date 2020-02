Il coro femminile Vandelia annuncia i prossimi concerti

Sarà coro d’onore al concerto di Lecco per il Trentennale della Fondazione Telethon.

La Valsassina si può dire fiera della sua figlia canora, il Coro Femminile Vandelia, che da tre anni a questa parte (che compirà a settembre) con le sue quarantasette coriste attive, ha firmato un programma di concerti interregionali assieme ad alcuni tra i cori più importanti del nord Italia.

Dopo l’incontro col Coro Cantering di Roma nel 2018, l’apparizione col Coro Vos de Mont dello scorso novembre, con la direzione dell’adrenalinica ed elegante Maria Grazia Riva, il coro approderà l’8 marzo ad Abbiategrasso (MI), il 4 aprile ad Adria (Bottrighe – RO), il 2 maggio a Seregno (MB) e sarà coro d’onore al concerto di Lecco per il Trentennale della Fondazione Telethon nell’Auditorium Casa dell’Economia della Camera di Commercio di Como – Lecco il 18 aprile.



Insomma, un’alta espressione corale ricca di contenuti che strabiliano ogni volta gli ascoltatori, canti dell’alba e canti del tramonto, intrisi di quella dolce femminilità che non nasconde carattere e preparazione. L’attività didattica, ben organizzata e partecipata, si sviluppa nelle prove del giovedì sera presso l’Auditorium parrocchiale di Barzio, per la cordialità del parroco don Lucio Galbiati, sostenitore del coro.

Accanto alla direzione della Riva lavorano parallelamente un team di professionisti, come il grafico e fotografo Simone Pozzoni, il presentatore e addetto stampa Michele Casadio, la presidente Cristina Barbini con il direttivo al completo, Mariagrazia Colombo, addetta alla comunicazione social media e altri. Il coro si appoggia all’Unione Società Corali Italiane ed ha all’attivo una pagina sul sito italiacori.it, dove si possono trovare tutte le informazioni sul gruppo.

La mission che sta portando il Vandelia ad un buon livello di visibilità e di gradimento è ricamata attorno alla sincerità dei significati espressi, all’armonia che lega le coriste e alla voglia di cantare, sempre e con sentimento. Nessun canto, neanche tra quelli apparentemente più semplici o conosciuti è dato per scontato, né per interpretazione, né per narrazione.

Chiunque voglia contattare il coro lo può fare attraverso l’indirizzo mail presidente.corovandelia@gmail.com.