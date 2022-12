Il Consiglio regionale spilla la birra artigianale lombarda

Approvata il provvedimento a tutela e promozione di una filiera in forte espansione

Approvata in Aula all’unanimità la legge per la promozione della filiera brassicola lombarda. Il provvedimento si propone di tutelare e promuovere, anche attraverso l’istituzione di un marchio specifico, i birrifici artigianali che operano in Lombardia e che rappresentano una realtà importante in termini di occupazione e per la capacità di attrazione del turismo.

La legge prevede l’istituzione del registro dei microbirrifici, l’attivazione di percorsi di formazione per gli operatori del settore, il sostegno a programmi di cooperazione e partnership tra imprese di produzione e imprenditori agricoli, la promozione di iniziative di sviluppo di percorsi turistici dedicati alla produzione e al consumo di birra artigianale, la qualità della coltivazione e della lavorazione delle materie prime e un consumo responsabile e informato. Inoltre, saranno definiti marchi regionali di qualità, riferiti ai diversi territori, per “certificare” la filiera di produzione e il valore dei microbirrifici.

Le misure previste sono pensate per i piccoli birrifici indipendenti che producono meno di 10mila ettolitri l’anno di birra artigianale, cioè non sottoposta durante la fase di produzione a processi di pastorizzazione e microfiltrazione.

Sono 327 i birrifici artigianali operativo in Lombardia (triplicati in dieci anni) con più di 1.500 addetti e un fatturato stimato in 70 milioni di euro. Il comparto della birra artigianale vale il 4% del mercato nazionale, produce in media 500mila ettolitri l’anno, di cui circa il 20% in biologico, fattura oltre 250 milioni di euro e dà lavoro a 7mila persone (dati Cia-Agricoltori Italiani e Unionbirrai). L’Italia per numero di birrifici artigianali è al quarto posto in Europa dietro Paesi con una grande tradizione brassicola come Regno Unito, Germania e Francia.