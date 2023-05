Il Comune di Lecco agli Stati Generali dei Giovani 2023

A Milano due giorni sulle politiche "per" e "con" i giovani della Lombardia

Lunedì 8 e 9 maggio, dalle 9:30 alle 17:30, presso l'Auditorium Testori di Regione Lombardia, ANCI Lombardia promuove, attraverso la Consulta Informagiovani e in collaborazione con Regione Lombardia, gli Stati Generali dei Giovani per avviare la fase di attuazione della Legge Regionale "La Lombardia è dei giovani".

Con lo slogan "L'Informagiovani c'è", gli Stati Generali dei Giovani hanno l'obiettivo di monitorare, discutere, analizzare e valutare le politiche "per" e "con" i giovani, riservando particolare attenzione al ruolo degli Informagiovani come punto centrale del tema, in sinergia con i Piani di Zona, considerato che i destinatari e protagonisti dell'iniziativa sono i giovani, i comuni e gli operatori del settore.

Il Comune di Lecco sarà presente all'iniziativa con Luca Pedrazzoli, Direttore Servizio Giovani del Comune di Lecco, e il suo staff, che modererà e interverrà in diversi eventi della manifestazione.

"L'Informagiovani del Comune di Lecco, in questi anni, è notevolmente cresciuto in termini di riconoscibilità da parte dei nostri ragazzi e di servizi proposti: dall'orientamento scolastico e universitario alle esperienze di lavoro e volontariato in Italia e all'estero, dalle iniziative di confronto e partecipazione con i giovani su temi di attualità alle settimane tematiche, dalla piattaforma Talent Hub (www.talenthub.coach) ai progetti sull'imprenditoria giovanile e molto altro ancora. - sottolinea l'assessore ai Giovani Alessandra Durante - Questo ampliamento della proposta, il lavoro costante e le professionalità giovani, dinamiche e di alta qualità che gestiscono e portano avanti il servizio hanno contribuito ad accreditare l'Informagiovani di Lecco come una delle realtà più autorevoli e riconosciute, svolgendo anche un ruolo di coordinamento in diverse attività proposte in sinergia con gli altri Informagiovani della Lombardia. Gli Stati Generali ci vedono tra i protagonisti pèrincipali e rappresnetano un'occasione per fotografare la situazione attuale, condividere le best practice e tracciare la strada da percorrere nel prossimo futuro".