Il Comune di Bellano approva il bilancio previsione 2024

Un documento da 13,5 mln di euro

Il Consiglio comunale di Bellano nella seduta del 19 Dicembre ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

“Si tratta di un documento corposo: un bilancio da ben 13 milioni e mezzo di euro – evidenzia il sindaco Antonio Rusconi - Quest’anno, dopo il necessario rodaggio e l’assestamento dovuto all’avvicendamento del nuovo responsabile, l’Ufficio Ragioneria ha elaborato il nuovo documento in tempi più ristretti. L’approvazione in questi tempi è motivo di soddisfazione e permette agli uffici comunali di iniziare a lavorare già dai primi giorni di gennaio sulla base di uno strumento solido e ben definito”.

È un bilancio di previsione che ricalca l’indirizzo politico perseguito da questa Amministrazione nel passato e nel presente mandato.

“Nello specifico l’attenzione rivolta agli investimenti operati sul patrimonio pubblico, in particolare legato al turismo, consente di mantenere, e in alcuni casi di ampliare, l’offerta dei servizi rivolti ai Bellanesi – aggiunge l’assessore al Bilancio, Stefano Calvasina - Questo dato fondamentale è il segno della solidità che il piano economico dell’Ente ha oramai raggiunto, che deve essere ora mantenuto e soprattutto che non deve essere dato per scontato, che non deve essere considerato ovvio o motivo per investire meno sul turismo, sugli eventi e su quello che a primo impatto potrebbe sembrare “superfluo” perché, come detto, è proprio questo che permette di mantenere in equilibrio la sensibile bilancia delle entrate e delle uscite”.

Ecco, si seguito, i dati salienti del documento:

ENTRATE

È da segnalare che, essendo questo (2024) il 5° anno di mandato a seguito della costituzione del nuovo Comune di Bellano post fusione, la norma impone che le aliquote IMU debbano essere uniformate su tutto il territorio comunale. Mentre le aliquote IRPEF rimangono invariate.

Ancora una volta tra le entrate più rilevanti trovano posto quelle relative al turismo. In particolare:

1.300.000 euro sono previsti in entrata dalla gestione dell’Orrido, grazie alle nuove tariffe e al lancio della Cà del Diavol. Questa entrata si conferma ancora una volta tra le più rilevanti e rappresenta un termometro significativo della bontà degli investimenti operati negli anni e dell’eccezionale flusso di turisti che transitano per il nostro Comune.

342.000 euro sono previsti quali introiti derivanti dalla gestione delle soste a pagamento e della viabilità agrosilvopastorale. Si tratta di un dato positivo e base solida per l’investimento relativo alla creazione del nuovo silo in stazione.

120.000 euro sono previsti in entrata grazie all’applicazione dell’Imposta di Soggiorno con la nuova tariffa di 2 euro a giorno per tutto l’anno.

In tema di contributi extra comunali nel bilancio di previsione sono contenuti 100.000 euro relativi al contributo di Regione Lombardia nell’ambito dei Distretti del Commercio

50.000 euro dal ministero dell’Interno per lavori di efficientamento energetico dell’immobile di Via Pradegiana

20.000 euro sono previsti dal BIM per interventi relativi alla viabilità pedonale lungo i sentieri del Monte Muggio

1.470.000 euro al fine di realizzare un camminamento cicloturistico a lago, lungo via per Lecco grazie al contributo della Provincia di Lecco.

Relativamente alla copertura degli investimenti previsti, oltre ai contributi ottenuti da diversi bandi, la voce in entrata legata al pagamento di oneri di urbanizzazione e contributi per permessi di costruire ammonta a 100.000 euro.

Sono confermati in entrata i contributi a seguito della fusione dei Comuni: 420.000 euro anche per il 2024.

USCITE

Tra le uscite sono rilevanti quelle relative alla manutenzione e gestione del patrimonio che si attestano 200.000 euro per quanto riguarda gli ambiti edile, elettrico, idraulico, verniciatore, e la manutenzione ordinaria, a cui si aggiungono 5.000 euro per pulizia e manutenzione periodica di statue e patrimonio artistico/lapideo. Alla manutenzione e alla cura del verde sono destinati ben 155.000 euro.

Particolare rilevante è, ancora una volta, la cifra destinata alle progettazioni che ammonta a 152.000 euro di cui 30.000 coperti da un contributo erogato dallo Stato.

30.000 euro sono previsti per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, strumento efficace per garantire la sicurezza dei cittadini, mentre 15.000 euro sono destinati all’acquisto di arredi per la scuola

Confermato il capitolo di 5.000 euro destinato all’erogazione di un contributo ai cittadini quale aiuto al caro bollette, e altrettanti 5.000 euro per le proposte della Commissione Giovani.

Infine, sono previsti contributi da erogare alle associazioni del paese che ne faranno specifica richiesta per progettualità in campo sociale, culturale, sportivo, turistico e di protezione civile, in linea con quanto erogato gli anni precedenti.

Di seguito il riepilogo delle spese per le diverse missioni, comprensive dei relativi investimenti:

1.246.436,38 euro per istruzione e diritto allo studio

573.767,43 euro per tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

94.789,00 euro per politiche giovanili, sport e tempo libero

851.061,00 euro per il turismo, comprensivo degli interventi all’Orrido

1.596.886,42 euro per sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

3.968.014,84 euro per trasporti e diritto alla mobilità

9.677,00 euro per soccorso civile

700.076,00 euro per diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Un approfondimento è necessario in tema di LAVORI PUBBLICI

“Anche quest’anno molti sono i lavori riportati nel bilancio di previsione, alcuni sono in corsi, altri stanno per prendere avvio e altri ancora vedranno via via un approfondimento del livello progettuale. Come ricordato dall’assessore al Bilancio, infatti, rilevanti saranno ancora una volta i fondi destinati alla progettazione per essere sempre pronti di fronte ai diversi bandi che si proporranno nel corso del 2024”, spiega il sindaco Rusconi.

Tra i lavori pubblici in corso nel 2024 vengono riportati quelli relativi all’efficientamento del palazzo scolastico e della cella degli ungulati oramai quasi ultimata, i lavori per la costruzione del camminamento lungo via per Colico a cui si affiancheranno quelli per crearne uno anche lungo via per Lecco, grazie al finanziamento del progetto Brezza, portato avanti in sinergia con la Provincia di Lecco e gli altri comuni rivieraschi.

Sugli alpeggi prenderanno avvio i lavori per la creazione di un’area di manovra e parcheggio a Lornico, proseguiranno i lavori di recupero a Tedoldo, grazie al bando regionale ottenuto, e si interverrà sul sentiero di collegamento Chiaro – Tedoldo, grazie al finanziamento del bando BIM.

Tra i lavori in partenza ci sono quelli sulle storiche piazzette di Ombriaco, a proseguimento delle opere di riqualificazione della frazione intraprese negli anni passati; la costruzione di adeguati servizi igienici all’orrido e di un chiosco per i visitatori, il rifacimento di parte delle vie del centro storico grazie ai fondi del Distretto del commercio.

Con i fondi ministeriali si termineranno la sostituzione degli infissi della casa anziani iniziato nel 2023, mentre a livello progettuale si porteranno avanti opere strategiche quali la riqualificazione delle vie di Coltogno, il completamento della redazione del complesso piano parcheggi per le frazioni, l’avvio del percorso per la creazione di un silo in stazione, la completa riqualificazione della pubblica illuminazione con conseguente inizio lavori. Infine lo studio di fattibilità per dotare Bonzeno di un locale polifunzionale a uso dei volenterosi residenti, che negli anni si spendono per abbellire la loro frazione.

Inoltre prenderanno avvio le progettazioni per il recupero dei lavatoi di Lezzeno e Sanico.