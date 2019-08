Il Circolo della Scherma Lecco ra le eccellenze della scherma lombarda

La classifica dimostra un netto miglioramento generale rispetto alla stagione precedente

Il Circolo della Scherma Lecco si conferma tra le eccellenze della scherma della Lombardia dimostrando anche quest'anno una crescita qualitativa che lo conferma tra le migliori cento società italiane.

La Federazione Italiana Scherma ha infatti pubblicato la classifica finale della stagione 2018/2019 ed il Circolo ha conquistato il 72esimo posto su 322 società schermistiche italiane.

In particolare nel Gran Premio giovanissimi si piazza al 137esimo posto su 286, nel Gran Premio Giovani 124esimo su 263, nell'Under 23 la posizione è la 74 su 136, negli Assoluti 85 su 272, nei Seniores 47 su 124 mentre nel Paralimpico il Circolo conquista un importantissimo sesto posto su 52 società in Italia ed in particolare risulta la prima società della Lombardia.

La classifica dimostra un netto miglioramento generale rispetto alla stagione precedente, dimostrando così che il lavoro di sala del Maestro Mirko Buenza e dello staff tecnico ha dato i frutti sperati: i nostri atleti di ogni età hanno saputo mettere a frutto gli insegnamenti con profitto evidenziando una crescita generale indice della vivacità del vivaio schermistico lecchese che si proietta così tra le eccellenze della Scherma non solo lombarda ma anche nazionale.