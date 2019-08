Il Centro di Formazione Alberghiera di Casargo cerca collaboratori

Bandi aperti per l'anno scolastico 2019-20, candidature fino al 27 agosto

Un’occasione professionale stimolante in uno dei migliori centri professionali per la formazione alberghiera. La scuola di Casargo ha aperto le selezioni per l'anno scolastico 2019-20 per completare l'organico dei propri docenti e del personale amministrativo in vista della ripresa delle lezioni.

Apaf, ente provinciale che gestisce il Centro di Formazione Alberghiera della Valsassina, ha aperto le candidature per la formazione di graduatorie di candidati idonei e qualificati all'assunzione a tempo determinato per l'anno formativo 2019-20 in qualità di docenti di:

- Lingua italiana e Storia;

- Scienze naturali e Scienza degli alimenti;

- Docente di cucina;

- Docente di panificazione e pasticceria;

- Docente di sala bar.



I docenti assunti dovranno realizzare le attività in aula. Dovranno progettare per competenze i percorsi didattici e le prove di verifica. Esercitare una funzione di stimolo culturale ed educativo nei confronti degli studenti. Curare la preparazione delle lezioni, l'aggiornamento personale e verificare l'apprendimento degli studenti. Collaborare con i genitori e le altre figure professionali del Centro per aggiornarli sulle attività e scambiare informazioni sul percorso educativo dei ragazzi.



L'attività sarà effettuata di norma dal lunedì al venerdì. Alcuni docenti in possesso delle competenze richieste potranno ricoprire incarichi di segreteria didattica, tutor formativo, realizzazione doposcuola e Larsa, supporto compiti, assistenza allo studio individuale ed eventuale addetto al supporto handicap, Dsa e Bes.



I docenti di lingua italiana e storia, scienze naturali e scienza degli alimenti dovranno realizzare eventuali attività di segreteria didattica. Realizzare attività di docenza nell'ambito di corsi e progetti organizzati da Apaf e rivolti ad apprendisti e ad altre tipologie di utenza.



Requisiti: titoli e comprava esperienza professionale; abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore oppure diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale; idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni; non aver presentato domanda di candidatura ad altri avvisi di Apaf aperti.



I docente di cucina, panificazione e pasticceria, sala bar dovranno organizzare la mensa per gli studenti, i dipendenti e gli ospiti curando la preparazione e il servizio dei pasti. Collaborare nell'organizzazione e realizzazione degli eventi-esercitazioni del Cfpa.



Requisiti: titoli e comprava esperienza professionale; abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore oppure diploma di laurea attinente l'area disciplinare oppure diploma di istruzione superiore, diploma professionale, attestato di III livello ed esperienza quinquennale lavorativa in area professionale congruente o di insegnamento in area formativa congruente oppure almeno dieci anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente; idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni; non aver presentato domanda di candidatura ad altri avvisi di Apaf aperti.

Scadenza: presentare domanda entro martedì 27 agosto 2019 alle ore 16.



Inoltre Apaf, ha aperto anche le candidature per la formazione di graduatorie di candidati idonei e qualificati all'assunzione a tempo determinato per l'anno formativo 2019-20 in qualità di operatore tecnico amministrativo.



Compiti: collaborare alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, alla preparazione dei rendiconti e delle verifiche contabili/rendicontative e alla gestione amministrativa dei progetti; collaborare nelle procedure della segreteria amministrativa e didattica e dell'economato; curare la registrazione contabile dei documenti amministrativi e la gestione contabile, fiscale, economica e rendicontativa del personale; operare nella procedura di acquisti, forniture e servizi; presidiare la segreteria del Cfpa negli orari di aperture al pubblico; realizzare le pratiche legate alla sicurezza e igiene del posto di lavoro. Provvedere al trattamento dei dati, secondo le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile. Collaborare alla pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature del Cfpa in base agli indennizzi della Direzione.



L'attività sarà effettuata di norma dal lunedì al venerdì in base alle necessità organizzative e gestionali del Cfpa a regime convittuale di Casargo.

Requisiti: titoli e comprava esperienza professionale; diploma di istruzione secondaria superiore; idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni; non aver presentato domanda di candidatura ad altri avvisi di Apaf aperti; non aver ricevuto negli ultimi 5 anni provvedimenti disciplinari superiori complessivamente a due giorni di sospensione per condotte contrarie ai doveri e all'etica professionale.

Scadenza: presentare domanda entro martedì 27 agosto 2019 alle ore 16.

Infine, Apaf intende procedere alla costituzione di un elenco di soggetti esterni qualificati ad assumere incarichi individuali da cui attingere in caso di necessità per incarichi a prestazione di servizi o di collaborazione nell'ambito di progetti, servizi e corsi rivolti ad adulti, apprendisti e studenti per lo sviluppo di competenze base, trasversali e tecnico-professionali.



Verranno costituiti elenchi per le figure professionali di:

- Formatore: attività d'aula ed eventuali prestazioni connesse all'attività d'aula, quali preparazione del materiale didattico, correzione degli elaborati, partecipazione a riunioni coni colleghi, colloqui con i partecipanti e/o genitori degli allievi.

Aree funzionali: italiano per stranieri, inglese, francese, lavorare in team e comunicare, organizzazione ed economica, diritto e legislazione del lavoro, informatica, qualità sicurezza ambiente di lavoro e privacy, cucina, sala bar, panificazione/pasticceria, sommelier, scienze motorie e del benessere.



-Collaboratore ed Esperto: collaborazione e/o consulenza professionale specifica per progetti e servizi.

Aree funzionali: esperto coordinamento e gestione progetti a finanziamento pubblico, chef/maitre/direttore d'albergo esperto in organizzazione e realizzazione catering ed eventi e supervisione area tecnico-professionale, operatore di cucina e pasticceria, operatore di sala bar, esperto gestione sistema informatica (HW e SW), esperto web design e comunicazione.

Scadenza: presentare domanda entro il 20 agosto ore 12. L'elenco sarà aggiornato trimestralmente con le domande pervenute dopo la scadenza del termine.

Maggiori informazioni sono disponibili qui → LINK

