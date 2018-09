Il 28 settembre torna a Lecco la Notte dei Ricercatori

Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche, mostre e visite guidate, conferenze, spettacoli e concerti.

Venerdì 28 settembre dalle ore 17:00 alle ore 22:00 nella centralissima Piazza Garibaldi di Lecco si terrà MEETmeTONIGHT - la Notte dei Ricercatori.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, nasce nel 2005 e coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L'obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche, mostre e visite guidate, conferenze, spettacoli e concerti. L'Italia ha aderito da subito all'iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi per tutto lo stivale. Per l’edizione 2018 MEETmeTONIGHT coinvolge sul territorio nazionale 116 città e..Lecco c’è!

La Notte dei Ricercatori lecchese è promossa dal Comune di Lecco, in collaborazione con il Polo territoriale di Lecco, CNR, INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, Ospedale Valduce - Villa Beretta, IRCCS E. Medea, Fondazione Cluster TAV ed è realizzata grazie al contributo di Univerlecco.

I macrotemi di MMT 2018 sono: Scienza e Tecnologia, Cultura e Società, Ambiente, Salute e Patrimonio Culturale. Sul palco antistante il teatro della Società, dopo i saluti di apertura delle autorità, si alterneranno momenti dedicati a musica, teatro e conferenze, mentre in piazza si concentreranno attività e stand presso cui gli scienziati sveleranno le loro ricerche ai visitatori di ogni età che diventeranno protagonisti attivi di esperimenti e dimostrazioni scientifiche. Sarà inoltre possibile conoscere i progetti strategici in tema di dialogo ricerca - impresa e di tecnologie “4.0” che si stanno sviluppando sul territorio: da “Ecosistema Innovazione Lecco”, progetto di open innovation promosso con Regione e Camera di Lecco, al “PID-Punto Impresa Digitale”, iniziativa del sistema camerale per far conoscere a cittadini, professionisti e imprese le opportunità del “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Ecco una panoramica degli stand espositivi interattivi:

Realtà Virtuale Aumentata e le sue applicazioni

a cura del Laboratorio di Realtà Virtuale e Aumentata del Polo territoriale di Lecco, di CNR-STIIMA Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato e dell’Ospedale Valduce-Villa Beretta

La Realtà Virtuale e Aumentata è una tecnologia che ha dimostrato una grande versatilità e viene utilizzata di diversi ambiti: progettazione, videogiochi, formazione e riabilitazione. I visitatori distingueranno il reale…dal virtuale?

Come si rilevano le onde gravitazionali? - a cura di INAF - Osservatorio Astronomico di Brera

I visitatori utilizzeranno un piccolo interferometro ottico che proietterà delle frange di interferenza e potranno modificare ("perturbare") queste “frange” attraverso semplici azioni (vibrazione meccanica, turbolenza..). Attraverso questo esperimento scopriremo cosa si intende per onda gravitazionale e come sono state rilevate tali onde mediante le straordinarie apparecchiature LIGO e Virgo.

La luce delle stelle - a cura di INAF - Osservatorio Astronomico di Brera

La luce emessa dalle stelle contiene molte informazioni legate all'età, composizione, velocità, temperatura, ecc. Per poter studiare tutto questo è necessario scomporre la luce nei diversi colori mediante uno spettrografo che registra lo spettro di sorgenti luminose. Mediante questa apparecchiatura, verranno analizzate diverse fonti di luce e si faranno delle analogie con gli spettri dei diversi corpi celesti.

Cosa succede nel nostro corpo mentre facciamo sport? - a cura di CNR-IBFM - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare

I visitatori saranno guidati attraverso il percorso che la molecola di ossigeno compie quando facciamo sport per conoscere i cambiamenti fisiologici che avvengono nell'organismo durante un'attività fisica

Materiali metallici funzionali… ma quali funzioni? - a cura di CNR-ICMATE - Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia

Come è possibile che i materiali metallici abbiano una memoria? Demo interattive dimostreranno come sia possibile e le potenzialità dei materiali metallici a memoria di forma

Il calore che illumina e un frigorifero in una mano! - a cura di CNR-ICMATE - Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia

Saranno portate due esperienze legate ai fenomeni termoelettrici. La prima mira ad evidenziare la conversione diretta di flussi di calore in energia elettrica, la seconda mostra il funzionamento di una pompa di calore allo stato solido.

Esami del sangue o esami del respiro? - a cura di CNR-IFN - Istituto di Fotonica e Nanotecnologie

Uno strumento laser di ultima generazione per misurare la quantità di CO2 e NO nel respiro umano, provare per credere.

Materiali innovativi multifunzionali per un mondo più e sostenibile - a cura di CNR-IPCB - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali

Le nuove soluzioni che rivoluzionano i settori del packaging, edilizia e salute.

Tecnologie per la salute - a cura di IRCCS E. Medea

Un braccio robotico, gioco app su tablet e un prototipo di strumento per il monitoraggio del respiro notturno dei più piccoli..tante cose da scoprire!

Le progettualità del Sistema Lecco - a cura di Univerlecco

Verranno presentati i progetti di ricerca del Sistema Lecco a partire dal progetto emblematico di Fondazione Cariplo EMPATIA@Lecco, i progetti nati in collaborazione con INAIL, il progetto SMART PIQUER finanziato da Regione Lombardia... un’opportunità per conoscere i nuovi risultati e prodotti della ricerca.

Fondazione Cluster regionale lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita: il Cluster come strumento di co-progettazione ed innovazione - a cura di Fondazione Cluster Tecnologie per gli Ambienti di Vita

Cos’è il turismo della salute basato sulle risorse naturali? Quali sono i vantaggi della medicina personalizzata? Come si fa innovazione sostenibile e d’eccellenza? Vieni a scoprirlo allo stand del Cluster…a proposito…sai cos’è un Cluster?

E come se non bastasse ecco due appuntamenti imperdibili:

"Un filo tra follia e scienza" - Carlo Decio attore e marionettista

inserita nella rassegna teatrale “La Cultura per il Sociale”, è una performance ispirata al capolavoro di Robert Louis Stevenson "Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde", un viaggio alla scoperta di un uomo divorato dalla sete di conoscenza, attraverso un dialogo tra l'attore Carlo Decio e la sua marionetta, per raccontare l'eterno dualismo dell'animo umano. In programma alle ore 17:30 e in replica ore 19:30.

Cardiopalmo! La Caccia al tesoro per le vie della Città - a cura del Servizio Giovani del Comune di Lecco

I partecipanti dovranno raggiungere 6 check point sparsi per la città e presso i quali dovranno superare una prova. L’unico mezzo possibile per gli spostamenti saranno le vostre gambe!