Il 24 ottobre l'inaugurazione della mostra "Il loro nome è Italia"

Il ricordo dei caduti della Grande Guerra nelle cartoline e nelle cronache dell’epoca

Mercoledì 24 ottobre alle ore 17.30, presso la Fondazione Ercole Carcano, Mandello del Lario, via Statale 7, si terrà l'inaugurazione della mostra "Il loro nome è Italia. Il ricordo dei caduti della Grande Guerra nelle cartoline e nelle cronache dell’epoca". Dopo i saluti delle Autorità, interverrà la prof.ssa Annalisa Rossi, Soprintendente archivistico della Lombardia.



L'esposizione sarà visitabile dal 25 ottobre -all'11 novembre 2018, orari: da martedì a domenica, 9.00-12.30, 14.30-18.00, lunedì chiuso; ingresso libero

In concomitanza con le celebrazioni dell’anniversario della Grande Guerra, nelle sale della Fondazione Ercole Carcano di Mandello del Lario verrà inaugurata il prossimo 24 ottobre una mostra di cartoline e immagini d’epoca riproducenti i ricordi eretti in onore dei Caduti nei comuni compresi nel territorio dell’attuale provincia di Lecco.

Fin dal loro apparire i monumenti, le lapidi, gli edifici, i viali e i parchi della rimembranza sono stati immortalati negli scatti di fotografi professionisti o di semplici appassionati. Le circa 300 immagini esposte documentano la variegata tipologia di ricordi cui si è ricorso per onorare chi sacrificò la vita per più alti ideali e sono accompagnate dalla cronaca tratta dalla stampa dell’epoca con la descrizione dell’inaugurazione del ricordo stesso.

I ricordi sono stati fotografati in primo piano o inseriti nel più ampio contesto ambientale in cui sono stati realizzati e in alcuni casi queste immagini costituiscono una preziosa fonte per documentarne l’originaria collocazione prima del loro successivo spostamento o per documentarne l’aspetto nel caso in cui questo sia andato perso a seguito delle requisizioni di metalli operate nel corso del secondo conflitto mondiale.

La mostra è promossa dall’Istituto e Archivio storico della provincia di Lecco Onlus, presso la cui sede in Mandello del Lario è conservata la documentazione originale, con la partecipazione della Prefettura di Lecco (Conferenza provinciale per le iniziative celebrative del centenario della Prima Guerra Mondiale), della Fondazione Ercole Carcano, della Soprintendenza Archivistica della Lombardia e della Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario.

Comuni documentati nella Mostra:

Abbadia Lariana, Airuno, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Calco, Calolziocorte, Casargo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Colico, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Imbersago, Introbio, Lecco, Lierna,Mandello del Lario, Margno, Merate, Montevecchia, Oggiono, Olgiate Molgora, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d’Adda, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sirone, Sueglio, Taceno, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago