Il 20 maggio Lecco sarà capitale del rugby giovanile

Il Bione ospiterà il X Torneo Internazionale F.I.R. “Città di Lecco”, 2° Memorial Paolo Boazzo,

Domenica 20 maggio, 18 società provenienti da Italia, Francia e Svizzera porteranno i loro ragazzi al Bione per affrontarsi nel X Torneo Internazionale F.I.R. “Città di Lecco”, 2° Memorial Paolo Boazzo, organizzato dall’ASD Rugby Lecco.

Un appuntamento che quest’anno ha raggiunto un livello tecnico di eccellenza con la presenza di società di grande tradizione rugbistica come Viadana, Mogliano, Villorba e la rappresentativa Under 12 dell’AS Mâcon, la squadra della città francese gemellata con Lecco. Il torneo sarà suddiviso nelle consuete quattro categorie con 12 team U6, 20 team U8, 20 team U10 e 18 team U12. Qualificazioni e finali a partire dalle 9:00 sui 5 campi del Bione e finali nel pomeriggio dalle 14.30 sul campo centrale. In totale saranno quasi 1.100 i giovani rugbisti presenti con oltre 150 allenatori ed educatori. All’organizzazione del torneo contribuiscono tutte le forze del Club, dai quasi 100 volontari, ai ragazzi delle giovanili, ai giocatori della prima squadra, con coach Damiani in testa.

Lo spirito del torneo è quello di creare a Lecco un evento di alta qualità tecnica che allo stesso tempo diventi un momento aggregativo sia per gli sportivi sia per il territorio, diventandone una risorsa.

Oltre alle classifiche per categoria e al Trofeo “Città di Lecco”, che sarà assegnato alla società con il miglior piazzamento globale, ci saranno alcuni premi speciali:

La targa “Oso” al miglior coach di ogni categoria;

Il Premio “Kid of the Match” della finale per il 1 e 2 posto;

Il doppio premio Fair Play alla squadra più sportiva in campo e a quella più volonterosa ed educata al Terzo Tempo;

Il premio Montecarlo per la squadra che viene da più lontano;

Il premio speciale Gamma-U al gruppo di fan più simpatico!!!

Circa 500 ospiti arriveranno a Lecco tra sabato e domenica dal Veneto, dalla Toscana e dal Piemonte, fermandosi per il week-end sulle rive del Lago sia per partecipare all’evento sportivo sia per vivere il territorio lecchese.

In particolare, i ragazzi di Mâcon saranno ospiti delle famiglie lecchesi, vivendo per 2 giorni insieme, in famiglia. La squadra francese, ragazzi e accompagnatori, insieme all’ASD Rugby Lecco, sarà in Comune sabato alle ore 18:00 per un saluto da parte del Sindaco e del comitato gemellaggi. Quest’anno sono 45 anni che le due città sono legate dal gemellaggio e nel 2019 è previsto che i ragazzi lecchesi ricambino la cortesia recandosi in Francia.

Il programma della giornata prevede anche un intervallo durante il consueto Terzo Tempo con musica live sul palco centrale con il gruppo Aquaraja.

L’associazione tra rugby è musica è sempre di più un must dei grandi eventi di questo sport: l’elemento aggregativo è il comune denominatore, che è anche il valore profondo che – al di là del fatto tecnico che pure esiste – caratterizza l’evento.

Con questo spirito infatti il Torneo “Città di Lecco” si inserisce nelle due settimane della Lecco Sport Experience – l’evento che sta portando al Bione le tante realtà sportive del territorio per una serie di iniziative concatenate – e durante gli appuntamenti rugbistici serali la musica sarà sempre presente:

Venerdi 18, dalle 19.30 per la sfida Old Rugby Lecco – Rugby Como, “Serata Rap”;

Sabato 19, dalle 19.00, in occasione dell’aperitivo ovale con le squadre ospiti a Lecco, live show con il gruppo “Arturo Fracassa”

Venerdì 25, dalle 19.00, per il primo torneo “Touch Rugby”, appuntamento con i gruppi “Saxin’ the City” e “Midnight Train”.

Sabato 26, dalle 18.00, torneo “Touch dei bar” e “Radiovasco Tribute Band”.

Il calendario di tutti gli incontri, gli appuntamenti, gli sponsor e tutte le immagini del Torneo sono online sul sito www.rugbycittadilecco.com