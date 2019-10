I Venticinque Lettori: sotto il cielo di Lombardia: dal Duomo al Resegone

Appuntamento venerdì 1 novembre alle ore 18 “A Lume di candela “ in via Cesare Beccaria, 5 . Pescarenico –Lecco

I Venticinque Lettori – Gruppo di cultura manzoniana presenta "Sotto il cielo di Lombardia: dal Duomo al Resegone", a cura di Gian Luigi Daccò per la regia di Filippo Soldi. Appuntamento venerdì 1 novembre alle ore 18 “A Lume di candela “ in via Cesare Beccaria, 5 . Pescarenico –Lecco.

Protagonisti Manzoni e gli altri, gli altri autori della “Linea Lombarda”( Gadda, Testori,Stoppani, Pozzoli,Loi,) scelti tra questi due estremi: il Resegone di Lecco e il Duomo di Milano.Saranno presentati paesaggi quindi, ma individuati tra questi due simboli sia della lunga vita di Manzoni che, in fondo, della stessa Lombardia: la montagna lecchese e la cattedrale milanese.

Gli autori di cui saranno letti i brani, hanno tutti due caratteristiche che li accomunano: per far capire al lettore in profondità i loro sentimenti o lo spirito dei loro personaggi ricorrono ai paesaggi, perché i lettori li ricreino leggendoli, li rendano esistenti, li vedano. La seconda connotazione comune è che i poeti, i romanzieri, gli scienziati di questa lettura sono lombardi, e non solo e non tanto per nascita o per scelta ma piuttosto per una comunanza di tematiche, ambientazioni, comune sentire in cui si può riconoscere, sulla scorta di Anceschi e Bezzola, una visione del mondo tipicamente lombarda.

I brani scelti, poi, sono sia in lombardo che in italiano, le due lingue della nostra regione usate da tutti fino a pochi decenni fa.