Regione, FdI: i sette pilastri della Lombardia di domani

Il consigliere Giacomo Zamperini: "documento condito di un sano pragmatismo lombardo"

Presentato, martedì 20 Giugno, il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura: i sette pilastri della Lombardia di domani. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia: “Un piano fatto di ambizione e concretezza, in stile tipicamente lombardo. I traguardi che ci poniamo innalzeranno ulteriormente l’asticella dell’eccellenza”. Il consigliere Giacomo Zamperini: documento condito di un sano pragmatismo lombardo

MILANO Autonomia, sostenibilità, ricerca e innovazione. Queste le parole chiave del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS). Uno strumento ideato per condividere gli obiettivi ritenuti strategici per i prossimi cinque anni: il Consiglio Regionale della Lombardia ha esaminato il documento nella seduta di oggi, come prevede lo Statuto.

Autonomia come piena assunzione di responsabilità, per avere un ruolo da protagonisti e per spendere al meglio tutte le risorse disponibili. Sostenibilità ambientale, economica e sociale, mirata ad uno sviluppo urbano rispettoso del territorio. Ricerca e innovazione, per far crescere l’economia, migliorare il welfare, tutelare l’ambiente, formare i cittadini di oggi e domani.

I SETTE PILASTRI DELLA LOMBARDIA DI DOMANI

Sono 7, invece, i pilastri sui quali convergono i 110 obiettivi individuati dal PRSS:

Lombardia Connessa, voce articolata a sua volta in reti di mobilità (più infrastrutture, servizi e connessioni) e connettività digitale (inclusiva e ad alta velocità).

Lombardia al Servizio dei Cittadini, voce che comprende al suo interno 5 point da centrare. Si tratta di rigenerazione urbana, qualità dell’abitare e accesso ai servizi pubblici; sostegno alla persona e alla famiglia; sistema sociosanitario a casa del cittadino, i giovani e nuove generazioni; la sicurezza e la gestione delle emergenze.

Lombardia Terra di Conoscenza, sezione articolata in scuola; formazione professionale e its academy; sistema universitario; ricerca e innovazione.

Lombardia Terra di Impresa e Lavoro, azione imperniata su ecosistema delle imprese; attrattività e servizi per il lavoro.

Lombardia Green con focus su transizione ecologica, agricoltura e pesca efficiente e innovativa; territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità della vita dei cittadini.

Lombardia Protagonista, obiettivo raggiungibile puntando su attrattività turistica e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; posizionamento in Europa e nel mondo; sport e grandi eventi; Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.



Lombardia Ente di Governo con al centro autonomia; bilancio; programmazione; affari istituzionali, sistema dei controlli e prevenzione dei rischi; semplificazione e trasformazione digitale; gestione promozione dell’ente; relazioni istituzionali; demanio e patrimonio regionale.

IL COMMENTO DEL CAPOGRUPPO DI FDI, CHRISTIAN GARAVAGLIA, E DEL CONSIGLIERE GIACOMO ZAMPERINI

“È stato molto interessante ed utile poter leggere un documento così denso e carico di visioni come il PRSS. Spesso i documenti programmatici sembrano libri dei sogni, questo invece è condito di pragmatismo lombardo. Ringrazio il presidente Fontana e tutti quanti vi hanno contribuito. Il Piano deve essere adattabile e ricucito sulla base delle esigenze, da verificare anno dopo anno, in un mondo nel quale si corre a forte velocità. Mi è piaciuto sentir parlare di effetto Lombardia; ecco perché ritengo importante giungano stimoli al miglioramento del piano da tutte le parti politiche. Non ci nascondiamo che alcune cose vanno migliorate, ma senza dubbio la direzione impressa è quella giusta. Concretezza e buon senso connotano le articolazioni del documento, come le coraggiose prese di posizione assunte contro l'ambientalismo a senso unico e l'assistenzialismo del Movimento 5 Stelle. Chiudo ringraziando la Giunta e il Consiglio Regionale per il lavoro svolto: se riusciremo a conciliare il sogno e il desiderio di realizzarlo, faremo prevalere lo spirito lombardo”, dichiara il consigliere regionale di FDI Giacomo Zamperini.

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato raggiunto oggi, ossia l’approvazione e contestuale via libera ad un Piano organico mirato a disegnare lo sviluppo della Lombardia di domani, della Lombardia che verrà. Le parole che accomunano gli obiettivi illustrati in aula sono ambizione, concretezza e realismo. Parole ma soprattutto valori, idealità, prettamente lombardi. Dati e numeri del Piano ci dicono che è possibile trasformare i progetti in concretezza. La Lombardia vanta un ecosistema imprenditoriale di altissimo spessore, unito a una policy pubblica e di governo regionale proattiva”, conclude il capogruppo di FDI Christian Garavaglia.