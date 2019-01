I Pueri Cantores alla messa in latino in Santa Marta

L’eucarestia, domenica 13 gennaio 2019, ore 17.30, sarà celebrata da don Giovanni Battista Milani.

Per la prima volta le voci dei bambini cantori risuonano nella messa cantata in latino e rito ambrosiano antico che si terrà domenica 13 dicembre alle ore 17.30 nella chiesa di Santa Marta a Lecco. L’eucarestia, domenica 13 gennaio 2019, ore 17.30, sarà celebrata da don Giovanni Battista Milani, già parroco di Ballabio.

È la prima domenica dopo l’Epifania e il Vangelo del giorno racconta l’episodio di Gesù bambino che predica fra nel Tempio fra i dottori: la presenza delle voci bianche rispecchia perfettamente il tema svolto dalla liturgia. I pueri cantores eseguiranno suggestivi mottetti di Elgar, Faurè, Franck e del compositore contemporaneo Luigi Panzeri, intrecciando la polifonia sacra si intreccia con le melodie della famosa Missa de Angelis, accolta in Duomo fin dalla seconda metà del ‘500.

I canti sono affidate alle voci del gruppo I piccoli cantori delle colline di Brianza diretto da Flora Anna Spreafico accompagnate all’organo da Emi Comi. I canti del proprio e la Messa degli Angeli sono invece eseguiti dalla Cappella musicale di Santa Marta diretta e accompagnata all’organo dal maestro Marcello Rosa.

Il coro I piccoli cantori delle colline di Brianza, con sede a La Valletta, vanta un ampio repertorio che spazia dal Medioevo alla musica contemporanea. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero e si è esibito in manifestazioni quali i Festival Lodoviciano e Perosiano, «Vivaci per talenti» al Teatro alla Scala di Milano, la Rassegna internazionale di Loreto. Il coro ha cantato nell’opera “Ferrovia soprelevata” di Dino Buzzati e Luciano Chailly al Piccolo Teatro Studio e nell’oratorio “Ioanne Angelo” di Irlando Danieli nella chiesa di San Carlo al Corso a Milano. Ha vinto numerosi primi premi, oltre a diverse fasce oro, in concorsi corali nazionali e internazionali tra cui Vittorio Veneto, Gorizia, Riva del Garda, Travesio, Quartiano, Lecco, Malcesine,Venezia, Fermo, Milano e Verona. È stato fondato ed è diretto da Flora Anna Spreafico.

La Cappella di Santa Marta è il gruppo stabile di cantori che si sta formando per accompagnare le liturgie cantate che si tengono nella chiesa (per farne parte scrivere alla email artemusicfestival@gmail.com)

Il rito è celebrato in latino nella forma della messa cantata; le letture e il Vangelo sono cantate in italiano. Oltre che dalla lingua latina (salvo le letture), la è caratterizzato dal comune orientamento del sacerdote e dei fedeli, dal sacro silenzio che avvolge il momento della Consacrazione e dalla comunione in ginocchio.

Per restare aggiornati sulle prossime celebrazioni si può consultare la pagina Facebook Amici della messa in latino – Lecco.

