I piccoli al centro nella scuola dell’infanzia ‘Pianeta Bimbi’ di Ballabio

"In collaborazione con l’Università Bicocca di Milano stiamo lavorando per cambiare il nostro modo di ‘guardare i bambini’".

Il 30 Giugno termina l’anno scolastico per la scuola dell’infanzia ‘Pianeta Bimbi’ di Ballabio

Il grosso e vecchio pruno, cresciuto spontaneo vicino al cancello della scuola dell’infanzia ‘Pianeta Bimbi’ di Ballabio, ombreggia le testoline dei bimbi che giocano nel grande prato. Gli scolaretti, di quell’albero, hanno visto le foglie secche accartocciarsi, i rami spogli, e i fiori bianchi unirsi al canto del vento...

Il sorriso delle collaboratrici scolastiche e delle maestre: Lorena Aldeni, Paola Spreafico, Rosaria Selva, Simona Cattaneo, Silvia Faravelli, Micaela Piloni, Alessia Trincavelli, Laura Butti, Elisabetta Fontana, Elisabetta Ossola, Amalia Citterio, Antonella Ciappesoni rincuora i bimbi, i genitori, e i nonni.

“Il nostro obiettivo è quello di portare il contenuto educativo da una scuola ‘adulto-centrica’ a una scuola ‘bambino-centrica” spiega la maestra Paola Spreafico.

Cosa vuol dire?

Le rispondo con un esempio concreto invitandola a guardarsi attorno. I disegni dei nostri bimbi sono stati affissi alle pareti molto in basso per dar modo ai piccoli autori di vedere il lavoro degli altri, rivedere il proprio, osservare, toccare, riflettere... In collaborazione con l’Università Bicocca di Milano stiamo lavorando per cambiare il nostro modo di ‘guardare i bambini’ comprese le proposte di gioco e le sperimentazioni didattiche. In questa fascia di età c’è tanta curiosità nei bimbi che non vengono giudicati o valutati, ma incentivati a sperimentare le loro capacità”.

“Le finalità della scuola puntano ad offrire una proposta educativa e didattica di qualità, orientata al benessere del bambino. Per queste ragioni riteniamo necessaria la formazione dei docenti e crediamo nell’importanza della documentazione per creare memoria e continuità nelle esperienze”, specifica la maestra coordinatrice Lorena Aldeni, “abbiamo iniziato a interrogarci riguardo al calo demografico che incombe sul nostro territorio ed è cominciata per noi maestre una ricerca culturale su altri modelli di scuola”.

Vuole specificare meglio?

“Supportate dal nostro D.S. Tiziano Secchi, siamo entrate in contatto con la scuola “Senza Zaino” di Pisa”, prosegue la maestra Lorena, “che alcune di noi hanno visitato il 7 Marzo rimanendone affascinate. Abbiamo partecipato al convegno tenuto presso il Palazzo della Regione Lombardia sui temi contenuti nel decreto n.65/2017 che indica la strada del cambiamento, come doveroso per la scuola, a partire dall’infanzia.

Al convegno organizzato da ‘Leggermente’, abbiamo conosciuto le insegnanti della scuola di Foppenico che ci hanno illustrato il rinnovamento dello spazio all’aperto, cioè del giardino della scuola come spazio laboratoriale con settori strutturati come l’orto e la cucina a cielo aperto...La festa di fine anno è stata organizzata coi bambini. I genitori hanno sperimentato insieme ai figli un nuovo modo di avvicinare il gioco attraverso la manipolazione degli oggetti, il racconto, una mostra, la condivisione della gioia”.

Ieri, un bimbo ha invitato la nonna a recarsi vicino alla robinia dove avete posto un vasetto di miele…

Quest’anno abbiamo programmato un’attività didattica sul concetto di comunità, operosità e rispetto con la progettazione e la realizzazione cartacea di un alveare. E’ seguita un’uscita didattica presso un apicoltore della Valsassina, terminando il lavoro con la produzione del nostro miele...” rispondono le maestre.

Intanto i bimbi escono cinguettando come fringuelli e il vecchio pruno, più vecchio di un anno, nasconde tra le foglie piccoli frutti verdi.