Domenica 23 ottobre ad Annicco (provincia di Cremona) ha inizio il primo incontro dell'Osservatorio Internazionale card. Van Thuan sul tema della "Scuola permanente di dottrina sociale della chiesa della Lombardia

Domenica 23 ottobre ad Annicco (provincia di Cremona) ha inizio il primo incontro del ciclo proposto dall'Osservatorio Internazionale del Cardinale Van Thuan sul tema della "Scuola permanente di dottrina sociale della chiesa della Lombardia".

Il tema generale della Scuola è i cattolici e la politica è tempo di ricominciare. Si tratta di un Corso di base. Invitiamo a vedere il programma completo e ad iscriversi.

La Scuola vorrebbe favorire la partecipazione in presenza, per questo invitiamo soprattutto chi abita non troppo lontano dalla sede, però si può partecipare anche in diretta streaming a distanza. Se abitate in un luogo non troppo lontano da Annicco saremmo contenti di incontrarvi di persona; se abitate lontano, compresa tutta l’Italia, iscrivetevi per partecipare in diretta streaming e/o in differita. Alla discussione successiva alle lezioni possono partecipare sia i presenti in sala sia chi segue a distanza.

La scelta di incontrarci una volta al mese di domenica pomeriggio è stata fatta proprio per favorire degli incontri non frettolosi, ma rilassati, con ampio spazio per la conoscenza, la discussione, l’approfondimento con l’aiuto di tutti.

I singoli temi delle lezioni sono stati scelti tra quelli oggi più impegnativi per l’identità cattolica in politica. Verranno presentati alla luce dei principi della Dottrina sociale della Chiesa. Il nostro Osservatorio è impegnato sul fronte dello studio, ma anche su quello della formazione di base, perché crediamo nella presenza in politica non tanto di singoli ma di un popolo cattolico, oggi piuttosto disperso.

Paga la quota di iscrizione qui

Locandina