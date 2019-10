I canti della stella a Lecco e a Bellinzona con i cantori di Premana

Venerdì 25 ottobre alle 21.00 nella Chiesa dei Santi Materno e Lucia di Lecco/Pescarenico andrà in scena Stelle, Gelindi e Tre Re.

Una delle tradizioni più radicate sull’arco alpino è al centro dell’ultimo evento musicale proposto in Italia dal progetto La voce della terra: canti e riti della tradizione - VoCaTe, finanziato nell’ambito dell’asse II Valorizzazione del Patrimonio naturale e culturale del Programma Interreg V-A Italia Svizzera, di cui è capofila la Provincia di Lecco.

Venerdì 25 ottobre alle 21.00 nella Chiesa dei Santi Materno e Lucia di Lecco/Pescarenico andrà in scena Stelle, Gelindi e Tre Re: un concerto-spettacolo in cui voce cantata e recitata, esecuzioni live e multimedia si uniscono nell’avvincente riscoperta di antichi canti del tempo di Natale e dell’Epifania legati alle questue della Stella o dei Tre Re. Uno spettacolo che scava nelle pieghe della “micro-storia” dell’arco alpino per arrivare alla “grande-storia” della Riforma luterana e del Concilio di Trento con le sue “laude a travestimento spirituale”, nelle quali canti profani e noti al popolo si trasformano in canti devozionali.

Protagonista di questo itinerario, che scorre dalla tradizione orale vivente fino alle fonti scritte del Cinque-Seicento, è l’ensemble Cantiere T.T.T. - Musiche dal Trentino, Tirolo, Transilvania, che si dedica in particolare alla musica popolare trentina attraverso le sue relazioni con il contesto alpino e più in generale est-europeo. Il progetto, fondato da Renato Morelli, intende riscoprire antichi canti popolari e riproporli in chiave innovativa, attraverso arrangiamenti originali che utilizzano anche gli stilemi della musica klezmer e del jazz. Suonano e cantano Pietro Berlanda (flauto e voce), Bice Morelli (violino e voce), Renato Morelli (fisarmonica e voce) con le voci soliste di Elida Bellon e Giulia Prete e con la partecipazione straordinaria dei Cantori della Stella di Premana.

Il concerto sarà replicato sabato 26 ottobre alle 20.30 nella chiesa di San Biagio a Bellinzona (Svizzera).

I concerti in Italia sono organizzati dalla Fondazione Luigi Clerici con la direzione artistica di Angelo Rusconi e Res Musica, in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello; quelli in Svizzera sono organizzati da Cantar di Pietre, capofila svizzero del progetto VoCaTe, con la direzione artistica di Giovanni Conti.