I baby-pellegrini tornano a camminare sul Cammino di Sant’Agostino

Lunedì 4 aprile prossimo, con l’arrivo della Primavera, i sentieri della Brianza rivedranno di nuovo i piccoli ma tenaci camminatori baby-pellegrini.

Quel giorno infatti circa 60 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni della Scuola materna Luigi e Teresa Bocconi di Monticello Brianza (LC) torneranno ancora a essere veri camminatori pellegrini, dotati della Credenziale personale ormai rodata per partire questa volta a piedi dal Comune di Monticello verso il celebre Rus Cassiciacum a Cassago Brianza (LC).

Ovvero a raggiungere la “villa rustica” che dall’autunno 386 alla primavera 387 ospitò Agostino di Ippona, sua madre Monica, il figlio Adeodato e un cenacolo di amici per la preparazione al suo battesimo, dopo la conversione: un battesimo che Agostino avrebbe poi ricevuto la notte di Pasqua del 387 a Milano dal Vescovo milanese Ambrogio. Come noto, la Brianza è attraversata dal Cammino di Sant’Agostino – www.camminodiagostino.it – percorso storico-devozionale lungo 620 km che congiunge le città longobarde di Monza e Pavia toccando 50 Santuari mariani e i luoghi legati alla permanenza di Agostino di Ippona in Lombardia: il sito della conversione a Cassago Brianza (appunto quello che i piccoli pellegrini raggiungeranno), il luogo del battesimo al Duomo di Milano e la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, ove le reliquie del “Santo della Grazia” sono tuttora conservate e venerate. I baby-pellegrini, dopo aver raggiunto la chiesa parrocchiale di Cassago Brianza e vidimata la Credenziale, si sposteranno nell’attiguo parco archeologico ove sono i ruderi dell’antica villa romana ad ascoltare l’avvincente racconto della vita di Agostino: uomo nato in Africa a Tagaste, ma che i casi misteriosi della vita portarono a convertirsi alla fede cristiana proprio nella lombarda Brianza.

Sarà quindi, per i tenacissimi bambini, un’ulteriore esperienza di cammino all’aria aperta sulle orme degli storici pellegrini medievali, compiendo il gesto più “sostenibile” in assoluto: quello del cammino lento, una delle forme di turismo e conoscenza dei territori a emissioni totalmente zero.

I piccoli pellegrini partiranno alle ore 9:00 dalla località Prebone a Monticello Brianza, per attraversare a piedi il vasto parco della Valletta e raggiungere Cassago Brianza dopo circa un ora di cammino, per poi rientrare alla loro scuola materna indicativamente alle ore 12:00.