Guerra in Ucraina emergenza idrica come uscirne?

Azione Cattolica tavola rotonda dal 3 al 7 agosto

Con la guerra in Ucraina e il Covid, è uno dei temi dominanti dell'attuale contesto. L'emergenza idrica suscita riflessioni ad ampio raggio improntate sostanzialmente a una domanda: come uscirne? E, soprattutto, quali strategie adottare per gestirla perchè non si abbatta impietosa sull'equilibrio dell'ambiente?

Anche l'Azione cattolica ambrosiana si propone di portare sul tema il proprio contributo di riflessione e lofa organizzando per il periodo compreso tra 3 e 7 agosto una tavola rotonda sull'argomento a Santa Caterina Valfurva intitolata "Per fare un albero ci vuole un fiore" a cui prenderanno parte Pierluigi Arrara, presidente di Amiacque, Massimo Di Domenico, presidente di Service 24 ambiente, Daniela Mazzuconi, presidente di Brianza Energia Ambiente e portavoce di Green Alliance, Enrico Pezzoli, presidente di Como acqua srl e portavoce di Water Alliance e Giuseppe Viola, direttore generale di Confservizi Lombardia.

Simone Bosetti, socio di Azione cattolica e già vicepresidente del settore giovani nonchè esperto di politiche ambientali spiega con chiarezza le motivazioni alla base dell'indizione dell'iniziativa: "non abbiamo l'obiettivo di fornire delle risposte- dice- ma di instillare e seminare una domanda nella quotidianità di ciascuno, c'è modo di consumare e vivere la mia quotidianità ed essere più consapevole? Se la risposta è si, proveremo a fornire più strumenti possibili per informarsi e orientarsi in un mondo che cambia". L'iniziativa sarà incentrata anche sulla cosiddetta economia circolare. (Cri.Com.)