Grande festa a teatro per il Fondo Beppe Silveri e le Missioni

Nella serata di sabato si sono raccolte offerte al netto per 1900 euro.

Sabato sera 10 novembre, quasi quattrocento persone hanno assistito al tradizionale spettacolo teatrale che la Filodrammatica Juventus Nova ha offerto al Fondo Beppe Silveri e le Missioni dal titolo “Dopu tri dê el pess el spuzza“ , molto apprezzato e interrotto da numerosi applausi dal pubblico.

Prima Dell’ inizio, il Presidente del Fondo Beppe Canali ha ricordato i premi assegnati nel 2018:

Medici con l’ Africa CUAMM- Progetto per il Mozambico per dr.sa Marina Anghileri euro 2000

Luz y Alegria - Mato Grosso per Rusconi Daniele euro 1000

Associazione Villaggio San Francesco Nchiru Kenya Scuola per muratori dedicata a Beppe Silveri euro 1000

Padre Mario Riva Sudan Rumbeck 1500 euro

Padre Giuseppe Butti Gabon 1500 euro

Inoltre è previsto un contributo ancora da devolvere per l’ esperienza fatta con i giovani da don Tommaso presso i Padri Somaschi in Lombardia.

In totale in questi anni, in ricordo di Beppe si sono finanziati progetti per 103.000 euro. Nella serata di sabato si sono raccolte offerte al netto per 1900 euro