Grado festeggia i 130 anni come Stazione di cura e soggiorno

Il 25 giugno 1892 l’Imperatore Francesco Giuseppe proclamò Grado, oggi in provincia di Gorizia, “Stazione di cura e soggiorno”, avviando così una storia di successo che dura ancora oggi.

Nel giro di qualche decennio, dopo il decreto del 25 giugno 1892, Grado divenne il luogo di villeggiatura marina più alla moda dell’Impero. Ancora oggi la sua bellissima spiaggia conserva quest’aura di eleganza fuori dal tempo pur adeguandosi al turismo contemporaneo con un’offerta di iniziative per ogni giorno della settimana.

In occasione dei 130 anni da quella fatidica data, l’Isola del Sole si racconta con un ricco programma di iniziative per visitatori, turisti e curiosi. Fino al 10 settembre “Grado 130”, mostra di cartoline e foto d’epoca. Ingresso libero.

Orario: dalle 9.00 alle 19.00

Luogo: Sala mostre all’ingresso principale della spiaggia GIT, ingresso da viale Dante Alighieri

Info web www.grado.it

Sono già iniziate le escursioni #Grado 130 in bicicletta (ogni lunedì il percorso urbano e di sabato il percorso agri-naturalistico) e a piedi (ogni venerdì Grado Mitteleuropea), l’ARCHEOBUS (visita guidata alle principali attrazioni di Aquileia con pranzo e visita al laboratorio artigianale di cioccolato Cocambo) e il BUS NATURA (vista guidata all’Isola della Cona, attività con i cavalli Camargue e pranzo).

Dal primo giugno, tutti i giorni tranne il lunedì, inoltre, Grado è raggiungibile via mare grazie all’attivazione dei servizi marittimi gestiti da TPL FVG. Si può raggiungere Lignano Sabbiadoro navigando attraverso la Laguna di Grado e Marano oppure si approderà al Molo Audace attraversando il Golfo di Trieste.

Da quest’anno, collegata al servizio marittimo, ci sarà una novità, presentata recentemente da APT Gorizia e PromoTurismo FVG: un bus “Hop on hop off” che, in coincidenza con l’arrivo delle linee marittime da Trieste e da Lignano, permetterà di scoprire l’entroterra attraverso tre itinerari.

Si potrà partire da Grado per il COLLIO TOUR (due anelli effettuati quattro volte nel corso della giornata che toccano le principali località, lunedì, mercoledì e venerdì), per il PERCORSO STORICO CULTURALE BUS AND BIKE (il martedì partendo da Grado alla scoperta degli insediamenti dei Longobardi a Romans d’Isonzo e a Cividale del Friuli, con tappa a Cormòns) o per il BUS AND BIKE, PERCORSO DI ISPIRAZIONE ENOGASTRONOMICA (giovedì, da Grado, conduce i turisti attraverso il Collio lungo la Strada del Vino e dei Sapori toccando le località di Capriva del Friuli, Cormòns, Mariano e San Floriano del Collio).

Tutto il programma di Grado 130 su grado.it/it/grado130/ - Fonte: Giro. Eventi & Turismo in Friuli Venezia Giulia